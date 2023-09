IL SUICIDIO DI LUCA RUFFINO RESTA SENZA SPIEGAZIONI – IL MANAGER CHE HA RILEVATO E SALVATO VISIBILIA DOPO IL TRACOLLO CON DANIELA SANTANCHÈ, NELLE SETTIMANE PRIMA DI TOGLIERSI LA VITA SEMBRAVA PROIETTATO VERSO IL FUTURO: AVEVA PROGRAMMATO DIVERSI PROGETTI PER RILANCIARE L'AZIENDA EDITORALE, TRA NUOVE RIVISTE, SITI E SPOT. E IN PIÙ AVEVA PRENOTATO LE VANCANZE – LA SCALATA A VISIBILIA TENUTA NASCOSTA ALLA CONSOB E LA DENUNCIA DEI SOCI DI MINORANZA

Estratto dell’articolo di Andrea Gianni per “il Giorno”

Luca Giuseppe Reale Ruffino

Il rilancio di Visibilia Editore passava anche attraverso progetti per «l’allocazione pubblicitaria su facciate di edifici» lanciati e portati avanti dal presidente Luca Ruffino prima di togliersi la vita nella sua casa in zona Bocconi, a Milano, la notte tra domenica 5 e lunedì 6 agosto.

Dalla «gestione di uno schermo “wall”» sulla facciata di un condominio in via Bertini, a pochi passi dal Cimitero Monumentale, è previsto un fatturato di 25mila euro nel 2023. Sono inoltre in corso «avanzate trattative» per la gestione pubblicitaria del «boulevard di collegamento con piazza Gae Aulenti e per l’installazione di due laser wall».

Queste e altre operazioni, scrivono i nuovi amministratori in una relazione depositata al Tribunale di Milano, «consentono di ritenere la società del tutto e pienamente operativa, con coerente finalizzazione del piano industriale in essere». E le operazioni della controllata Visibilia Editrice Srl elencate nel documento indicano che Ruffino, nei mesi che hanno preceduto il suicidio, si era mosso per lanciare nuove iniziative […]

Luca Giuseppe Reale Ruffino

Guardava verso il futuro non solo sotto l’aspetto del business, tanto che aveva già prenotato le vacanze. Non soffriva di particolari malattie, come è stato ribadito dagli inquirenti che indagano sulla morte del manager 60enne che aveva preso le redini della Spa del gruppo fondato da Daniela Santanchè e da cui la ministra ha dismesso quote e cariche nel gennaio 2022.

Sono tre le «direttive di business» elencate nella relazione e le nuove iniziative in campo «propriamente editoriale» comprendono il ritorno in edicola della rivista mensile “Calcio 2000“, testata acquistata lo scorso aprile al prezzo di 10mila euro. È allo studio anche la creazione del sito “Visibilia Condomini“ e «nel mese di luglio si sono svolte riunioni» sul progetto.

Poi c’è l’attività pubblicitaria «statica e dinamica», in partnership con Streetvox, per sfruttare le facciate di edifici e condomini milanesi come spazio in zone di prestigio. «Nel mese di maggio», si legge nella relazione, sotto la guida di Ruffino «si è positivamente avviata l’attività di contrattualizzazione per l’allocazione pubblicitaria» con i due progetti in via Bertini e in Gae Aulenti.

MILANO - VIA SPADOLINI - IL PALAZZO DOVE ABITAVA LUCA RUFFINO

In parallelo ai progetti, Luca Ruffino aveva portato avanti una scalata della società che stava salvando dal fallimento. Dallo scorso ottobre e fino ai primi di agosto, il manager e la sua Sif erano arrivati a detenere oltre il 73%, impegnando circa 1 milione e mezzo di euro.

Operazioni che aveva tenuto nascoste, finite sotto i riflettori della Consob. Nelle indagini, coordinate dall’aggiunto Laura Pedio e dal pm Maria Gravina, la Gdf stava già svolgendo accertamenti sugli oltre 2,3 milioni di azioni di Visibilia Editore comprate tra giugno e luglio da Sif Italia, come emerso da internal dealing pubblicati solo nei giorni scorsi dalla stessa Visibilia.

Tra il 9 e il 14 giugno, in particolare, Ruffino aveva effettuato, attraverso Sif, l’acquisto di azioni Visibilia più rilevante: oltre 1,7 milioni comprate a circa 0,2 euro l’una per un controvalore di poco superiore a 300 mila euro. Azioni che a metà agosto valevano, invece, quasi due euro.

luca giuseppe reale ruffino quotazione sif italia 1

Nella relazione al Tribunale firmata da Alberto Campagnoli, a cui sono state conferite le deleghe operative il 2 agosto, viene garantita la «adeguata continuità operativa della società» dopo il suicidio di Ruffino[…]

Relazione, depositata anche in Procura, in vista dell’udienza del prossimo 14 settembre nell’ambito della causa civile intentata da un gruppo di azionisti di minoranza, titolari di una quota superiore al 5% del capitale, e che ha denunciato una serie di «gravi irregolarità» di gestione a partire dal 2019 chiedendo una ispezione sui conti.

luca giuseppe reale ruffino quotazione sif italia 3

Nel documento si chiede di chiudere la causa civile senza accogliere le richieste degli azionisti di minoranza. In sostanza, è la sintesi, non è necessaria alcuna ispezione in quanto i dati parlano di una situazione positiva con risultati superiori a quanto messo in «preventivo». La relazione, con allegati e prospetti numerici, spiega tra l’altro che «complessivamente l’andamento dei ricavi dell’esercizio è in aumento rispetto alle previsioni» del business plan […]

I legali di Visibilia srl, intanto, hanno depositato al Tribunale fallimentare di Milano, nell’ambito della procedura relativa alla richiesta di ristrutturazione del debito, l’accordo raggiunto con l’Agenzia delle Entrate con cui la società del gruppo fondato da Daniela Santanchè, salda un conto con il fisco di circa 1.639.000 euro, versando rate per i prossimi dieci anni.

luca giuseppe reale ruffino quotazione sif italia 4

Il Tribunale poi deciderà se omologare o meno la proposta di ristrutturazione avanzata dalla società. In caso di esito positivo, la posizione della ministra del Turismo e degli altri indagati dalla Procura milanese si alleggerirebbe: cadrebbe l’ipotesi di bancarotta e rimarrebbe solamente quella di false comunicazioni sociali. […]

luca ruffino luca ruffino