Lei trovata impiccata in casa con una sciarpa attorno al collo, il fidanzato portato in caserma per essere ascoltato. Si propende per l'ipotesi del suicidio ma la presenza di alcuni oggetti rotti obbliga i carabinieri ad approfondire le indagini, per eliminare qualsiasi dubbio sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario e sull'eventuale coinvolgimento di altre persone.

È giallo in provincia di Lecce sulla morte di una ragazza ventiseienne, Roberta Bertacchi, originaria di Ugento (nel basso Salento) e operaia in un'azienda calzaturiera, ritrovata impiccata ieri mattina nell'abitazione che aveva preso in affitto alla periferia di Casarano, dove recentemente si era trasferita per essere più vicina al luogo di lavoro.

Per togliersi la vita, la giovane avrebbe utilizzato una sciarpa del Casarano calcio, squadra di cui è un grande tifoso il suo compagno D.F., conosciuto negli ambienti ultrà della squadra locale che milita in serie D. Il ragazzo, noto anche alle forze dell'ordine, è stato ascoltato a lungo dagli inquirenti nella veste di persona informata sui fatti, come pure amici e parenti della vittima, per cercare di ricostruire le ultime ore della ragazza e comprendere gli eventuali turbamenti che possano averla spinta a compiere il gesto estremo. Al vaglio anche i social della giovane, su cui si presenta con la frase «Se fossi un dolore sarei il più forte», e i suoi riferimenti all'«amore tossico».

[...] A dare l'allarme, alle prime luci di ieri mattina, sono stati i vicini di casa della giovane operaia, che hanno allertato il 112 dopo avere scoperto il corpo della giovane impiccato alla pensilina della sua abitazione, dove viveva da sola, conducendo una vita abitudinaria e tranquilla.

In casa di Roberta, come detto, sono stati trovati diversi oggetti rotti e altri fuori posto, ma non è escluso che possa averli danneggiati e spostati la stessa ragazza durante un probabile stato confusionale precedente al suicidio. [...] non sarebbero stati rilevati segni di violenza sul corpo della giovane, che da tempo pare seguisse cure psichiatriche: sul braccio destro riportava ancora i segni di una cicatrice, che si era procurata compiendo un gesto autolesionistico risalente allo scorso mese di agosto.

