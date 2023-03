SUNAK FA SPLASH ALLA FACCIA DEL POPOLO – IL PRIMO MINISTRO BRITANNICO, RISHI SUNAK, HA CHIESTO E OTTENUTO IL RAFFORZAMENTO DELLA RETE ELETTRICA LOCALE PER SCALDARE LA NUOVA PISCINA DELLA SUA VILLA NEL NORTH YORKSHIRE – UNA MOSSA CHE HA SCATENATO LE POLEMICHE, DOPO CHE 350 PISCINE PUBBLICHE HANNO CHIUSO A CAUSA DEI COSTI ENERGETICI INSOSTENIBILI, E NEL MOMENTO IN CUI UNA PARTE DELLA POPOLAZIONE NON RIESCE A PAGARE LE BOLLETTE... – VIDEO

Estratto dell'articolo di Erica Orsini per “il Giornale”

lavori per la costruzione della piscina nella villa di rishi sunak nel north yorkshire

[…] Deve aver suscitato l'invidia e l'irritazione di non pochi britannici la recente notizia che il Primo Ministro Rishi Sunak ha appena chiesto e ottenuto un aggiornamento della rete elettrica locale del luogo dove si trova una delle sue abitazioni per far fronte alle necessità energetiche della sua favolosa piscina riscaldata.

Nulla di illegale sia chiaro, tutte le spese saranno coperte dallo stesso Sunak, ma sicuramente una mossa impropria in un momento in cui la maggioranza dei suoi elettori deve ridurre le ore di riscaldamento perché non riesce a pagare le bollette i cui prezzi sono balzati alle stelle.

rishi sunak 1

Poiché questo non è certamente un problema del Premier - che insieme alla moglie è una delle persone più ricche del Regno Unito - nella remota parte del North Yorkshire dove la famiglia Sunak si reca a trascorrere i weekend sono state installate delle apparecchiature ulteriori e una nuova connessione della rete di fornitura nazionale in grado di fornire energia extra alla casa del capo del governo.

lavori per la costruzione della piscina nella villa di rishi sunak nel north yorkshire 2

L'edificio, che si trova in zona isolata, in mezzo al verde e circondata soltanto da alcune fattorie, è infatti provvisto non solo di una piscina riscaldata, ma anche di una palestra e da una serie di campi da tennis.

[…] La costruzione della piscina privata lunga ben 12 metri è stata completata proprio mentre molte piscine e bagni pubblici, compresa quella della costituente del Premier, si sono viste costrette a ridurre i loro orari di apertura a causa dell'aumento dei prezzi della fornitura elettrica.

Questa settimana, la commissione selettiva per la Cultura del Parlamento ha chiesto al Parlamento di prevedere dei fondi extra da destinare a queste strutture nella prossima finanziaria, ricordando che fino a questo momento ben 350 piscine pubbliche hanno dovuto chiudere o ridurre le ore di apertura per far fronte ai costi energetici. Solo lo scorso mese i gestori della piscina pubblica locale vicino alla dimora di Sunak ha annunciato a malincuore di dover ridurre gli accessi al pubblico.

lavori per la costruzione della piscina nella villa di rishi sunak nel north yorkshire 3

[…] Benché il pezzo dell'energia sia attualmente in leggera diminuzione, le bollette domestiche sono ancora altissime e sono moltissimi i cittadini che si trovano a dover scegliere se utilizzare il riscaldamento o fare la spesa. Nella medesima difficoltà si trovano scuole, asili, ospedali.

lavori per la costruzione della piscina nella villa di rishi sunak nel north yorkshire 5

[…] Lo sa bene mister Sunak, figlio di immigrati, anche se non è disposto, neppure per sensibilità nei confronti dei suoi elettori più sfortunati, a rinunciare all'acqua calda nella piscina della sua casa, circondata da un enorme giardino, fornita anche di un lago privato, una diga e un deposito per la barca.

ARTICOLI CORRELATI

i mocassini prada di rishi sunak akshata murthy la moglie di rishi sunak e le ciabatte di lusso 7 akshata murthy la moglie di rishi sunak e le ciabatte di lusso 6 akshata murthy rishi sunak 2 akshata murthy rishi sunak 3 lavori per la costruzione della piscina nella villa di rishi sunak nel north yorkshire 4