Il bacio della morte di Rishi Sunak rischia di sotterrare anche le Adidas. L’impopolare primo ministro britannico è comparso in un video a Downing Street con ai piedi un paio di Samba, le scarpe del momento: ma è stato subito ridicolizzato sui social e adesso la stessa sorte potrebbe toccare alle amatissime calzature, che hanno di colpo perso la loro aura “cool”.

È l’ennesimo tentativo del premier di apparire normale e vicino alla gente, lui che è un nababbo multimilionario che una volta si è presentato su un cantiere con un paio di mocassini di Prada da 600 euro ai piedi: ma come al solito l’approccio si è rivelato un boomerang.

Il video dell’intervista è stato messo su Instagram giovedì scorso e subito si sono scatenati i commenti: quelle Adidas appaiono così nuove e scintillanti che sembrano appena tirate fuori da una scatola e messe ai piedi sul momento solo per fare bella figura.

A Londra, è stato detto, non ci si trova mai a più di due metri da un paio di Samba: le sfoggiano Kate Moss e Rihanna e sono state chiamate “le sneaker definitive del nostro tempo” e “le scarpe ufficiali della stagione”. Ma gli esperti di stile fanno ora notare che l’endorsement di Sunak potrebbe rivelarsi fatale: «Un pensiero per la comunità delle Adidas Samba in questo momento difficile», ha twittato sarcastico un noto giornalista [...]

Improvvisamente, le Samba sono diventate le scarpe di un leader azzoppato alla guida di un governo in fase terminale: è un look, ha scritto il Guardian, che mira a ricchezza nascosta in stile Succession ma finisce in una crisi di mezza età da magnate delle fintech. E sembra proprio che Sunak abbia il tocco di Mida alla rovescia: tutto ciò cui si avvicina rotola in malora.

Ne sanno qualcosa i conservatori, che sotto la sua guida si avviano a una sconfitta catastrofica alle prossime elezioni che rischia di avvicinarli all’estinzione come partito. Non stupisce, dunque, che da settimane siano riprese le voci su un possibile cambio di cavallo in corsa, magari dopo le amministrative del 2 maggio, che si prospettano come un bagno di sangue per il governo.

[...] Come lo show con le Adidas ai piedi ha dimostrato, Sunak appare privo di autenticità, incapace di connettersi con la gente: e così girano voci che starebbe già preparando il suo futuro in California, magari alla guida di un fondo d’investimento per l’Intelligenza Artificiale. Dietro, si lascia alle spalle un Paese con un sistema sanitario al collasso, servizi pubblici devastati e un crollo di fiducia nella politica: spetterà a qualcun altro raccogliere i cocci.

