PER SUNAK UNA NUOVA FIGURACCIA SUI MIGRANTI – 39 RICHIEDENTI ASILO, CHE SOLO LUNEDÌ ERANO STATI “PIAZZATI” SULLA MEGA-CHIATTA NEL PORTO DI PORTLAND, NEL SUD DELL'INGHILTERRA, HANNO LASCIATO L'IMBARCAZIONE E SONO TORNATI IN ALBERGO. MOTIVO: UN ALLARME LEGIONELLA NEL SISTEMA IDRICO DELLA “PRIGIONE GALLEGGIANTE” – UN'ALTRA UMILIAZIONE PER IL GOVERNO CONSERVATORE BRITANNICO, CHE SI ERA VISTO BOCCIARE DALLA CORTE SUPREMA IL PIANO DI DEPORTARE IN RWANDA GLI IMMIGRATI IRREGOLARI… – VIDEO

Estratto dell’articolo di Matteo Persivale per www.corriere.it

bibby stockholm 1

[…] Questo pomeriggio, cinque giorni dopo il trasferimento di un gruppo di migranti (trentanove) dagli alberghi nei quali erano ospitati – i contribuenti britannici pagano sei milioni di sterline al giorno, sette milioni di euro, per ospitare in albergo migliaia di migranti – i migranti sono stati fatti sbarcare dalla Bibby Stockholm e riportati in albergo. Il motivo? La legionella. C’era il rischio che contraessero il batterio potenzialmente letale dall’acqua dell’imbarcazione ancorata nel porto di Portland.

bibby stockholm 4

Così mentre le liste d’attesa dei richiedenti asilo si allungano spaventosamente e l’opinione pubblica digerisce la notizia del numero allarmante – 100mila – di migranti sbarcati nel Paese dal 2018, ecco un’altra umiliazione per il governo Sunak (il primo ministro intanto è in vacanza negli Stati Uniti con la famiglia) che aveva lanciato una campagna dallo slogan sfortunato, “Stop the Boats”, fermate le barche.

La Bibby Stockholm doveva ospitare fino a 500 uomini di età compresa tra 18 e 65 anni, alleggerendo il conto degli alberghi per lo Stato, ma la legionella blocca il piano. I migranti hanno usato in questi giorni l'approvvigionamento idrico della nave, ma nessuno finora ha mostrato sintomi. Sono stati rimossi dalla chiatta per precauzione.

bibby stockholm 5

[…] Cosa fare di tutti questi migranti? Sunak riuscirà davvero a mandare migliaia di persone – in attesa di verdetto sulla richiesta d’asilo – su un’isola sperduta tra costa africana (1600 chilometri) e costa sudamericana (2300 chilometri), l’isola dell’Ascensione, nell’amministrazione di Sant’Elena di napoleonica memoria?

Intanto la notizia che i migranti sono stati portati a bordo prima che arrivassero i risultati dei test effettuati sulla sicurezza della nave alimenterà le critiche degli attivisti e delle ong per i rifugiati che si sono opposte all'uso del Bibby Stockholm.

bibby stockholm 6

Alex Bailey del gruppo “Say No To The Barge” ha accusato «la scarsa pianificazione e preparazione. Questo è solo un altro esempio dell’incompetenza con la quale il nostro governo ha affrontato questo problema fin dall'inizio».

bibby stockholm 9 bibby stockholm 8 bibby stockholm 3 bibby stockholm 2 bibby stockholm 10 bibby stockholm 7