TUTTI I DUBBI DI MANCINI A 7 GIORNI DAGLI SPAREGGI MONDIALI: DA BONUCCI E CHIELLINI, ALLE PRESE CON PROBLEMI FISICI, FINO A BARELLA, JORGINHO E VERRATTI (TUTTI E TRE NON AL TOP IN QUESTO PERIODO) – DAVANTI CHI GIOCHERA’ INSIEME A IMMOBILE? SARA’ CONVOCATO SOLO UNO TRA BALOTELLI E JOAO PEDRO - IL MANCIO MASTICA AMARO PER IL MANCATO RINVIO DELLA GIORNATA DI CAMPIONATO MA SI DICE TRANQUILLO (CHE A ROMA SI SA CHE IL "SOR TRANQUILLO" NON HA FATTO UNA BELLA FINE)