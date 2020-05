SUONA IL GONG PER HONG KONG – TORNA LA TENSIONE NELL’EX COLONIA BRITANNICA: GLI AGENTI HANNO CARICATO LE MIGLIAIA DI PERSONE SCESE IN PIAZZA CONTRO LA LEGGE SULLA SICUREZZA NAZIONALE CINESE, CHE FAREBBE PRENDERE IL CONTROLLO DELLA CITTÀ AL REGIME COMUNISTA DI PECHINO, MANDANDO A RAMENGO L’INTESA DEL 1997 – ALMENO 150 PERSONE ARRESTATE, TRA CUI L’ATTIVISTA TAM TAK.CHI – VIDEO

Da www.lastampa.it

scontri a hong kong 24 maggio 2020 19

Cresce la tensione a Hong Kong, dove gli attivisti pro-democrazia sono scesi in strada per protestare contro la legislazione cinese sulla sicurezza nazionale, accusata di infliggere un colpo letale all'autonomia dell'ex colonia. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno caricato, usato spray urticanti, gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere le migliaia di persone scese in strada a protestare contro la legge sulla sicurezza nazionale all'esame a Pechino del Congresso nazionale del popolo. Sono almeno 150 gli attivisti finora arrestati dalle forze dell'ordine.

scontri a hong kong 24 maggio 2020 2

La stretta di Pechino

scontri a hong kong 24 maggio 2020 6

La nuova legge, che dovrebbe essere approvata il 28 maggio, aggirerebbe la legislatura della città e consentirebbe al governo di Hong Kong di istituire agenzie di terraferma nella città, scatenando il timore che ciò consentirebbe agli agenti cinesi di arrestare arbitrariamente le persone per attività ritenute pro-democrazia.

scontri a hong kong 24 maggio 2020 9

Il modello «Un Paese due sistemi»

carrie lam con xi jinping

I sostenitori della democrazia a Hong Kong hanno fortemente criticato la proposta della Cina che vieta «attività secessioniste e sovversive, nonché interferenze straniere e terrorismo» nel territorio semi-autonomo. Molti cittadini della ex colonia ritengono che le leggi violino le libertà di cui gode la città semiautonoma, poiché consentirebbero alle aziende cinesi di creare agenzie per la sicurezza. I critici affermano poi che va contro il sistema «un Paese, due sistemi», l'intesa del 1997 attuata quando la Gran Bretagna ha passato il controllo alla Cina, che lasciava alla città un certo grado di autonomia.

scontri a hong kong 24 maggio 2020 3

In manette Tak-chi

carrie lam xi jinping 1

Oggi pomeriggio, folle di manifestanti vestiti di nero si sono radunati a Causeway Bay, un famoso quartiere dello shopping, per protestare contro la proposta di legge. I manifestanti hanno cantato slogan come «Stare con Hong Kong», «Liberare Hong Kong» e «Rivoluzione dei nostri tempi». Contro gli attivisti la polizia ha anche utilizzato cannoni ad acqua. I raduni sono la continuazione del movimento pro-democrazia che dura da mesi, iniziato l'anno scorso e che a volte è sfociato in violenti scontri tra polizia e manifestanti. Durante le proteste è stato arrestato il noto attivista Tam Tak-chi, vicepresidente del People Power.

La Cina: niente interferenze

scontri a hong kong 24 maggio 2020 1

Intanto Pechino accelera sulla legge attualmente in discussione al Congresso nazionale del popolo, il Parlamento cinese. Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha detto che «va approvata senza il minimo ritardo», aggiungendo che Hong Kong è una «questione interna della Cina» e nessuna interferenza «è tollerabile». Wang ha poi ricordato la lacuna nella sicurezza nazionale che «spetta al governo centrale», di fronte alla mancata azione del governo locale ex art.23 della Basic Law, sicuro che la norma non modificherà l'appeal di hub finanziario di Hong Kong.

scontri a hong kong 24 maggio 2020 4 scontri a hong kong 24 maggio 2020 5 cina hong kong coronavirus hong kong coronavirus scontri a hong kong 24 maggio 2020 8 hong kong coronavirus copia tanya chan manifestanti di hong kong scontri a hong kong 24 maggio 2020 14 scontri a hong kong 24 maggio 2020 15 scontri a hong kong 24 maggio 2020 17 scontri a hong kong 24 maggio 2020 16 scontri a hong kong 24 maggio 2020 12 scontri a hong kong 24 maggio 2020 13 scontri a hong kong 24 maggio 2020 11 scontri a hong kong 24 maggio 2020 10 scontri a hong kong 24 maggio 2020 7 scontri a hong kong 24 maggio 2020 18