Si arrampicano velocissimi, camminando sulle transenne che ricoprono i palazzi di Roma. Entrano dalle finestre, rubano. Le impalcature di chi ha usufruito del Superbonus al 110 per cento ne facilitano passaggi e fughe. «Anche quando siamo in casa teniamo l’allarme perimetrale sempre acceso», racconta Maria Cristina.

Abita al secondo piano di un palazzo in via Poggio Moiano, nel bellissimo quartiere Trieste ormai tappezzato da facciate nascoste che prima o poi si risveglieranno nuove. «Aspetto che finiscano i lavori ma tornando indietro non li rifarei», continua. I ladri acrobati saltano da un palazzo all’altro in tutta la città. Uomini ragno con il superpotere 110, si muovono indisturbati coperti da teli e pubblicità.

«Era domenica» , continua Maria Cristina, «stavo preparando la cena ai bambini quando dietro il vetro della finestra ho visto un uomo che mi fissava. Abbiamo incrociato lo sguardo. Un attimo orrendo». Lei urla, il ladro scappa. Si lancia dal balcone, atterra elastico nel cortile e fugge scendendo le scale che arrivano in via Salaria. […]

[…] Contro i ladri, i residenti installano allarmi perimetrali, rivestono i tubi del gas con protezioni anti-salita, comprano cani da guardia. Su Amazon “l’abbaio elettronico con suono realistico 3D” è vendutissimo come il registratore del rumore “della pistola” che ha integrato anche il “suono cinghiale fattoria repellente allarme frutteto”.

Uomini ragno sono stati avvistati in diverse zone di Roma. Ai Parioli soprattutto: «Da me hanno provato due volte. Prima avevano rubato al piano superiore» si legge sul gruppo Fb. «Da noi a Natale, in via Teodoro Monticelli». Furti e impalcature anche a Montesacro, come nel condominio di Alessandra […]

A fine gennaio la Procura della Repubblica di Roma ha lanciato l’allarme per un aggravamento di rapine e furti in appartamento. […]

