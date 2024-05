4 mag 2024 14:50

SUPERBONUS, MAXI-TRUFFA – A NOTO, IN SICILIA, UNA COPPIA HA PROVATO A SFRUTTARE IL BONUS 110% PER TRASFORMARE UN RUDERE IN UN RESORT DI LUSSO: LA GUARDIA DI FINANZA HA SEQUESTRATO BENI PER 13 MILIONI DI EURO – I DUE, CON L’AIUTO DEI TECNICI DEL COMUNE, AVEVANO DIVISO L’EDIFICIO IN 118 APPARTAMENTI PER SFRUTTARE AL MASSIMO IL BONUS, CHE PREVEDE UN LIMITE DI 96 MILA EURO PER OGNI UNITA’ IMMOBILIARE - ANCHE SE NON ULTIMATA, LA STRUTTURA ERA GIÀ PUBBLICIZZATA SU INTERNET...