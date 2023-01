I SUPEREROI MARVEL CI SPICCIANO CASA – A HONG KONG HANNO SVILUPPATO UN ROBOT IN MINIATURA CAPACE DI EVADERE DA UNA GABBIA PASSANDO DALLO STATO SOLIDO A QUELLO LIQUIDO, PER POI RICOMPORSI E RIPRENDERE LA SUA FORMA ORIGINARIA – È REALIZZATO CON MATERIALE MAGNETICO E IN GRADO DI CONDURRE ELETTRICITÀ E POTREBBE ESSERE USATO IN FUTURO PERFINO NEL CORPO UMANO PER… - VIDEO

robot sviluppato dall universita di hong kong 1

(ANSA) - Sviluppato un robot umanoide in miniatura capace di evadere da una gabbia come un vero Houdini: per passare attraverso le sbarre cambia stato, da solido a liquido, e subito dopo si ricompone riprendendo la sua forma originaria.

Realizzato con materiale magnetico e in grado di condurre elettricità, in futuro potrebbe essere usato perfino nel corpo umano per veicolare farmaci o rimuovere oggetti, come dimostrano i primi esperimenti pubblicati sulla rivista Matter da un team internazionale guidato dall'Università cinese di Hong Kong.

robot sviluppato dall universita di hong kong 3

Il robot è stato realizzato con un materiale in grado di cambiare forma, composto da gallio (un metallo con un basso punto di fusione, pari a 29,8 gradi) arricchito con particelle magnetiche, che hanno un doppio ruolo. "Da un lato - spiega l'ingegnere meccanico Carmel Majidi della Carnegie Mellon University - rendono il materiale reattivo a un campo magnetico alternato, in modo che sia possibile scaldare il materiale per induzione determinandone il cambiamento di fase.

robot sviluppato dall universita di hong kong 2

Dall'altro lato, le particelle magnetiche danno al robot la capacità di muoversi in risposta al campo magnetico". Il nuovo materiale è dotato inoltre di una fase liquida molto più fluida rispetto ad altri materiali che cambiano fase. I ricercatori lo hanno messo alla prova in diversi contesti: guidato da un campo magnetico, il robot è stato capace di saltare fossati, scalare muri e perfino di dividersi a metà per spostare altri oggetti e poi ricomporsi nuovamente.

robot sviluppato dall universita di hong kong 6

Impressionante il video che mostra il mini robot a forma di persona che si liquefa per passare attraverso le sbarre di una gabbia e poi riprendere la propria forma originale. Per valutarne le possibili applicazioni in campo biomedicale, i ricercatori hanno usato il robot per rimuovere corpi estranei e veicolare farmaci in un finto stomaco riprodotto in laboratorio. Per dimostrare le proprietà meccaniche del robot, invece, hanno provato a usarlo come saldatore smart per l'assemblaggio e la riparazione di circuiti e come vite universale per assemblare elementi in spazi molto angusti.

robot sviluppato dall universita di hong kong 5

robot sviluppato dall universita di hong kong 4