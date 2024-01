UNA SUPPOSTA PER L'INFLUENCER - ARRIVA LA STRETTA DELL'AGCOM ALLE ATTIVITÀ DEI "CREATOR" ONLINE, DECISA DOPO IL "PANDORO GATE" SCATENATO DA CHIARA FERRAGNI - TRA LE NUOVE REGOLE C'E' IL DIVIETO DELLA PUBBLICITÀ SUBILMINALE, CON MULTE FINO A 600MILA EURO A CHI NON RENDERÀ “IMMEDIATAMENTE RICONOSCIBILE” LA NATURA COMMERCIALE DI UN CONTENUTO CON INSERIMENTO DI PRODOTTI, MA ANCHE...

Estratto dell'articolo di Emanuela Minucci per www.lastampa.it

Ora, dopo l’eclatante caso-Ferragni, per gli influencer ci sono sanzioni, limiti di applicazione, e nuove regole per le categorie protette, Il vademecum è contenuto nel documento che l’AgCom, Autorità garante per le comunicazioni, ha presentato per chiarire e tarare le norme annunciate la scorsa settimana per regolare la comunicazione fatta sui social, pubblicitaria e non. […]

SANZIONI

Vanno da 10 mila a 250 mila euro in materia di trasparenza pubblicitaria. Sono più alte, da 30 mila a 600 mila, per gli obblighi di tutela dei minori. Queste le sanzioni previste dal Testo Unico.

DIVIETI E LIMITI

Non devono apparire nei post e nei video incitamenti alla alla violenza, all’odio, alla discriminazione. Deve esserci una rappresentazione dell’immagine della donna corretta senza vittimizzazione secondaria. Rispetto dei minori e ovviamente no all’istigazione ai reati. C'è il divieto di pubblicare contenuti che possano danneggiarne lo sviluppo fisico, psichico, morale. Sono tenuti al rispetto delle norme in materia di diritto d’autore e della proprietà intellettuale. Gli influencer si impegnano inoltre a garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti e a verificare la correttezza e l’obiettività delle informazioni anche attraverso la menzione delle fonti utilizzate, nonché a porre in essere azioni di contrasto alla disinformazione online nell’ambito delle iniziative proposte dal Tavolo tecnico.

PUBBLICITÀ

«Questi soggetti devono evitare il ricorso a tecniche subliminali, sia nei contenuti informativi o di intrattenimento sia commerciali, rispettare le norme in tema di comunicazioni commerciali, televendite, sponsorizzazioni e inserimento di prodotti e il divieto di pubblicità occulta, nonché i relativi regolamenti dell’Agcom e dell’Istituto di autodisciplina pubblicitaria (riportando in sovrimpressione una scritta che renda subito riconoscibile la natura pubblicitaria del contenuto)».