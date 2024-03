1. EVASIONE FISCALE, DA GIANLUCA VACCHI AI SEX WORKERS DI ONLYFANS: STANGATA SUGLI INFLUENCER

Estratto dell’articolo di Giuseppe Legato per www.lastampa.it

Influencer che non pagano le tasse sui proventi da social e content creators attive sulla piattaforma Onlyfans sito popolare nel settore dell’intrattenimento degli adulti. La Guardia di Finanza di Bologna ne ha individuati e sanzionati diversi negli ultimi mesi. Avrebbero evaso 11 milioni di euro e sono molto conosciuti. In testa - tra gli influencer - c’è il ricchissimo imprenditore bolognese Gianluca Vacchi, “Mr Enjoy” che assorbe circa larga parte delle contestazioni.

A seguire Giulia Ottorini ed Eleonora Bertoli fino a qualche giorno fa completamente sconosciute al Fisco italiano. […] A fronte dell’assenza delle previste dichiarazioni fiscali, sono stati ricostruiti i proventi derivanti dalle pubblicazioni sui social network e da collaborazioni professionali con alcune aziende, anche se i principali introiti risultano generati dalla pubblicazione di contenuti sulla piattaforma digitale Onlyfans.

Tra gli influencer/artisti destinatari dei rilievi del 2° gruppo del nucleo operativo metropolitano della Finanza di Bologna guidato dal colonnello Selvaggio Sarri, c’è anche Luis Sal, ex socio del più noto Fedez. […]

Complessivamente gli accertamenti svolti dalle Fiamme Gialle nello specifico contesto hanno consentito di recuperare a tassazione oltre 10 milioni di euro. Ma nell’attività delle Fiamme gialle c’è anche un secondo fronte che riguarda i cosiddetti «sex worker» presenti sul web con la pubblicazione di prestazioni a pagamento […] sotto forma di recensioni pubblicate su siti specializzati, con particolare riferimento a EscortAdvisor, ovvero di sottoscrizioni di abbonamenti su Onlyfans.

I controlli conclusi dai finanzieri del 1° e 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Bologna hanno riguardato 5 soggetti bolognesi completamente sconosciuti al fisco, con il recupero a tassazione di oltre un milione di euro di base imponibile complessiva. Per tre creator di Onlyfans è stata segnalata all’Agenzia delle Entrate l’applicazione di una particolare addizionale alle imposte sul reddito introdotta dalla legge di bilancio 2006 a carico dei soggetti che producono, distribuiscono, vendono e rappresentano materiale per adulti anche in formato multimediale. […]

Nel corso delle attività è stata riscontrata da parte dei soggetti controllati un’ampia collaborazione, aderendo nella maggior parte dei casi ai rilievi effettuati con il versamento all’Erario degli importi dovuti, per un totale complessivo di oltre 2,8 milioni di euro. […]

2. LUIS SAL, GIANLUCA VACCHI E LE SEX WORKERS DI ONLYFANS SANZIONATI DALLA GUARDIA DI FINANZA: «EVASI 11 MILIONI DI EURO»

Estratto dell’articolo di Luca Muleo per www.corriere.it

Undici milioni di euro in tasse, è la cifra che la Guardia di Finanza ha chiesto, e in gran parte già visto versare alle star del web e ai sex worker che lo utilizzano per pubblicare contenuti digitali, o pubblicizzare la loro attività. Nove in tutto i personaggi della rete coinvolti, operanti o residenti a Bologna. Tra di loro ci sono 4 influencer da complessivi 50 milioni di follower, tra cui i celeberrimi Gianluca Vacchi, imprenditore famoso per i suoi video ballerini e Luis Sal, il creativo che ha appena vinto la causa contro Fedez per la paternità del podcast «Muschio Selvaggio».

LUIS SAL E GIANLUCA VACCHI COINVOLTI NELL'OPERAZIONE

Sono stati quelli ovviamente chiamati più in causa, considerando gli introiti che gli arrivano dall'esposizione social. Al primo la Gdf bolognese ha chiesto circa 7 milioni di euro, legati anche alla sua attività imprenditoriale. Al secondo una cifra intorno ai 2 milioni. Le aziende specializzate nel marketing arrivano a pagare 80mila euro per un singolo post pubblicato su Youtube, Instagram o Tik tok, tariffe che le Fiamme gialle hanno confrontato con le dichiarazioni dei redditi.

ALTRE DUE INFLUENCER E LE SEX WORKERS SU ONLYFANS

Nel caso di questi personaggi famosi, chiaramente già conosciuti al Fisco, l'accertamento è stato agevole. Più difficile rintracciare gli altri, sconosciuti all'Erario e spesso coperti da nomi d'arte. Tra di loro due giovani influencer attive su Onlyfans, dove pubblicavano contenuti digitali per adulti. E cinque sex worker, dai 30 ai 60 anni, A tre di loro la Gdf ha segnalato all'Agenzia delle entrate un'addizionale alle imposte sul reddito a carico di chi produce, distribuisce, vende e rappresenta materiale per adulti anche in formato multimediale. L’importo è di circa 200mila euro ed è destinato agli interventi a favore del settore dello spettacolo. […]

LA GUARDIA DI FINANZA: «SONO STATI COLLABORATIVI, ALCUNI NO»

«Generalmente gli influencer si sono dimostrati ampiamente collaborativi, aderendo prontamente ai rilievi mossi e versando all'Erario gli importi dovuti; solo in qualche caso, si sono riservati di effettuare approfondimenti ulteriori, prima di proseguire la procedura avanti agli uffici finanziari» spiega la Guardia di Finanza. […]

