Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera”

Disinnescare la bomba: è l'ordine di servizio di Buckingham Palace di fronte all'arrivo di Harry e Meghan per il Giubileo della regina. A corte i nervi sono tesissimi: cosa faranno i duchi di Sussex? Preparano qualche altra sorpresa in grado di offuscare i festeggiamenti per i 70 anni di regno di Elisabetta?

Le ragioni per temere ci sono, dopo la clamorosa intervista televisiva a Oprah Winfrey e le voci che si rincorrono sul contenuto del memoriale di Harry, in uscita questo autunno. Ed ecco allora che a Palazzo si sono impegnati in una manovra di contenimento per arginare l'effetto del ritorno a Londra dei duchi esuli in California.

Il problema però è che i funzionari di Corte possono controllare solo il programma ufficiale: e dunque Harry e Meghan sono stati esclusi dal comparire sul balcone di Buckingham Palace al termine della parata militare di giovedì, mentre saranno presenti alla messa nella cattedrale di St Paul's venerdì mattina (e già qui si temono gli sguardi di imbarazzo fra loro da un lato e William e Kate dall'altro).

Ma i responsabili del protocollo nulla possono rispetto a eventuali apparizioni «non ufficiali»: come quella, ad esempio, che Meghan ha appena fatto in Texas alla scuola della strage di bambini.

La paura riguarda soprattutto il circo mediatico che segue passo passo i duchi di Sussex. Si sa che loro arriveranno accompagnati da una troupe di Netflix, con cui hanno siglato un lucroso contratto: una prospettiva che desta particolare preoccupazione.

E infatti il Telegraph ha rivelato che alle telecamere del gigante dello streaming è stato negato l'accredito ufficiale: e dunque se tenteranno di montare delle postazioni da cui filmare, verranno «fatte sloggiare». Harry e Meghan ormai non fanno una mossa senza le troupe televisive di Netflix: se le sono portate dietro ai recenti Invictus Games all'Aia, ma soprattutto le hanno ammesse nella loro magione californiana per filmare quello che è stato interpretato come una specie di reality show in stile Kardashian.

I portavoce della coppia hanno negato che si tratti di ciò, ma i giornali americani hanno rivelato che in realtà le riprese sono in corso già da mesi. Dall'una e dall'altra parte si cerca di smorzare i toni. Fonti vicine ad Harry e Meghan fanno sapere che i Sussex si atterranno al copione ed eviteranno comparsate in giro, così come dal Palazzo si spera che i due tengano un basso profilo. D'altra parte la stessa regina ha teso un ramo d'olivo: è possibile che Elisabetta incontri la coppia assieme ai loro figli, Archie e Lilibet.

La sovrana finora non ha mai visto la piccola, che proprio sabato compirà un anno, ed erano girate voci secondo cui Harry e Meghan avrebbero approfittato della circostanza per battezzare a Londra la secondogenita. La cosa sembra poco probabile, ma non ci sarebbe da stupirsi se a Giubileo concluso uscissero le foto di Elisabetta con i piccoli.

Secondo Omid Scobie, il «portavoce» ufficioso dei duchi di Sussex, il riavvicinamento potrebbe arrivare fino al punto di vedere Harry e Meghan ammessi a comparire sul balcone di Buckingham Palace domenica, al termine della grande processione popolare: ipotesi che finora non ha trovato conferme.