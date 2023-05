19 mag 2023 19:21

I SUSSEX NON SANNO PIÙ CHE INVENTARSI – IL PRINCIPE HARRY E MEGHAN MARKLE HANNO CHIESTO ALLA BACKGRID DI CONSEGNARE TUTTE LE FOTO SCATTATE LA SERA DELL’INSEGUIMENTO – UNA RICHIESTA CHE È STATA RESPINTA DALL’AGENZIA CHE HA SPERNACCHIATO LA MISSIVA DEI DUCHI: “IN AMERICA LA PROPRIETÀ APPARTIENE AL PROPRIETARIO: I TERZI NON POSSONO PRETENDERE NULLA, COME FORSE POSSONO FARE I RE” – MA NON SARÀ CHE I DUE VOGLIONO METTERE LE MANI SULLE FOTO IN CUI APPAIONO RILASSATI E NON TERRORIZZATI, COME HANNO DESCRITTO?