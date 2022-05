31 mag 2022 17:10

SVALVOLATI IN AZIONE – A ROMA UN 48ENNE CON PROBLEMI PSICOLOGICI HA LANCIATO UNA MOLOTOV CONTRO IL CANCELLO DI UNA PALESTRA DI MONTEVERDE COME VENDETTA PER NON ESSERE STATO ASSUNTO. HA ANCHE MOLESTATO PER TELEFONO DUE DIPENDENTI DELLA STRUTTURA – L'UOMO, CONVINTO DI ESSERE PERSEGUITATO DALLE FORZE DELL'ORDINE, È AI DOMICILIARI CON L'ACCUSA DI DETENZIONE E UTLIZZO DI ARMI DA GUERRA...