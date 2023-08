8 ago 2023 08:45

SVALVOLATI ON THE ROAD - TRAGEDIA SFIORATA IN AUTOSTRADA: UN PASSEGGERO DI UN PULLMAN, PARTITO DA NAPOLI E DIRETTO A FOGGIA, BUCA LA FERMATA E, PER SCENDERE DAL BUS IN CORSA, AGGREDISCE L’AUTISTA E STACCA LE CHIAVI DAL QUADRO - SOLO I RIFLESSI PRONTI DEL CONDUCENTE HANNO EVITATO IL PEGGIO - L'UOMO, UN 50ENNE DI ORIGINI STRANIERE, È STATO ARRESTATO…