GLI SVALVOLONI VANNO SEMPRE IN COPPIA: CONOR MCGREGOR SI CANDIDA A PRESIDENTE DELL’IRLANDA E ELON MUSK LO APPOGGIA (“VINCERESTI TENENDOLI TUTTI IN UNA SOLA MANO”) – LO SLOGAN ULTRA-POPULISTA DEL FIGHTER: “NON SAREI IO AL POTERE COME PRESIDENTE, POPOLO IRLANDESE. SAREMMO IO E TE” - IN CASO DI SUCCESSO MCGREGOR VORREBBE SFIDARE IL PRIMO MINISTRO IRLANDESE A UN COMBATTIMENTO DI ARTI MARZIALI (LEVATEJE LA BIRRA!)

Salvatore Riggio per corriere.it - Estratti

Tra le innumerevoli follie nella vita di Conor McGregor questa è sicuramente una delle più incredibili. Il fighter, o ex fighter visto che il 2023 si sta concludendo senza il suo ennesimo ritorno sull’ottagono (a parte la rissa con la mascotte dei Miami Heats), punta alla presidenza del suo Paese, l’Irlanda. Con la benedizione di Elon Musk, patron di X (fu Twitter), che ha messo un like e un commento al post nel quale McGregor fa sapere al mondo la sua voglia di entrare in politica.

Certo, potrebbe essere ancora una volta una delle sue tantissime provocazioni, ma nel frattempo si è fatto avanti senza timori. In Irlanda nel 2026 sarà eletto il nuovo presidente. La campagna elettorale si è già messa in moto: l’attuale presidente, Michael Daniel Higgins, è in carica dal 2011 e non può più rinnovare il proprio mandato. Ed è per questo motivo che è già iniziata la corsa. McGregor ha postato un messaggio nel quale si ritraeva in bella mostra sponsorizzando la sua marca di whisky, in completo bianco e con il fazzoletto verde, colore simbolo del suo Paese: «Irlanda, il tuo presidente», le uniche parole scritte.

In tanti hanno pensato a uno scherzo dell’ex fighter. Ma lui ci ha comunque preso gusto e ha postato nuovamente: «Potenziale competizione se mi candido? Gerry, 78 anni. Bertie, 75. Enda, 74. Questi partiti si governano da soli e non governano il popolo. Oppure io: 35 anni, giovane, attivo, appassionato, pelle fresca. Ascolto. Sostengo. Mi adeguo. Non ho alcuna affiliazione/pregiudizio/favoritismo verso alcun partito». Insomma, una candidatura a tutti gli effetti, con tanto di slogan finale: «Non sarei io al potere come Presidente, popolo irlandese. Saremmo io e te».

E, come detto, Elon Musk non è rimasto estraneo alla candidatura di Conor: «Vinceresti tenendoli tutti in una sola mano. Non sarebbe giusto…»,

(...)

Dall’agone politico a un duello vero: McGregor arriva a proporre, in caso di successo alle elezioni, un incontro di arti marziali al Primo ministro da Presidente in carica: «La nomina di Primo Ministro inizierà con un incontro amichevole nel mio ottagono presidenziale, appositamente costruito. Guanti, parastinchi, vale tutto. Anche perché se non riesci a sostenere un combattimento amichevole con il tuo Presidente, allora non devi guidare il Paese. Trasmesso in televisione in ppv». Questo sì, in perfetto stile McGregor.

