SVASTICHE, PUPAZZI DI NETANYAHU VESTITO DA DEPORTATO E SCONTRI CON LA POLIZIA: I MANIFESTANTI PRO PALESTINA “ONORANO” COSÌ IL GIORNO DELLA MEMORIA –NONOSTANTE IL DIVIETO, SONO SCESI IN PIAZZA CENTRI SOCIALI DI SINISTRA E ESTREMA DESTRA, PER UNA VOLTA UNITI – A MILANO IL CORTEO HA PROVATO A SFONDARE IL BLOCCO DELLA POLIZIA, A ROMA TRA I DISEGNI DI ZEROCALCARE SPUNTA ANCHE L’EX FORZA NUOVA GIULIANO CASTELLINO: “SIAMO PRESENTI OGNI VOLTA CHE C’È LA BANDIERA DELLA PALESTINA…”

Nonostante divieti assurdi, quasi che la scelta commemorativa di una data fosse un' "esclusiva", sta partendo in questo momento a Milano il corteo per la Palestina. CON IL POPOLO PALESTINESE, CONTRO OGNI GENOCIDIO pic.twitter.com/askJzBMrkX — Monica Bergamaschi (@MonicaBergamas9) January 27, 2024

A Milano tensione tra le forze ordine e i manifestanti

scontri con la polizia alla manifestazione pro palestina milano 5

(ANSA) - Momenti di tensione si sono verificati in via Padova quando i manifestanti pro Palestina che vorrebbero partire in corteo sono venuti a contatto con le forze dell'ordine in tenuta antisommossa cercando si sfondare il loro blocco. "Ho ricevuto una manganellata" ha detto Shukri dell'Udap, unione democratica arabo palestinese. Sono almeno 1.200, secondo la Questura, i partecipanti alla manifestazione pro Palestina che urlano frasi come 'corteo', 'corteo' e 'Israele via, via. Palestina terra mia'. Quando le prime file hanno iniziato a spingere per superare il cordone di polizia sono stati tenuti a distanza usando principalmente gli scudi antisommossa

L'eroe del giorno è il ragazzo che a Milano ha mostrato il cartello "free Gaza from Hamas" ai manifestanti pro #Palestina (o forse pro Hamas a giudicare dalla reazione).? #LocalTeam pic.twitter.com/UtaqCIcc9H — Cad Bane ??????Parody (@_Brick_Block_) January 27, 2024

In mille a Roma per sit-in pro Palestina

pupazzo di netanyahu vestito da deportato manifestazione pro palestina per il giorno della memoria roma

(ANSA) - Sono circa mille al momento le persone scese in piazza a Roma per il sit in pro-Palestina nonostante la prescrizione da parte della Questura a rinviare la manifestazione. Lo si apprende da fonti qualificate. I partecipanti sono radunati a piazza Vittorio Emanuele dove, alle 15, era stato indetto il corteo che si sarebbe dovuto concludere a San Giovanni.

Castellino, in piazza ogni volta che c'è bandiera Palestina

(ANSA) - "A ogni iniziativa per la Palestina noi ci saremo". A dirlo Giuliano Castellino di 'Ancora Italia' in merito ai cortei di oggi. "I militanti di 'Ancora Italia' - sottolinea - saranno presenti ogni qualvolta si alzerà una bandiera per la Palestina"

A sit-in Roma t-shirt per Gaza con disegno Zerocalcare

(ANSA) - Il disegno di Zerocalcare, il noto fumettista romano, con la scritta "Ora e sempre resistenza, Palestina libera". Questa la t-shirt per Gaza venduta alla manifestazione organizzata a Roma per raccogliere dei fondi da mandare in Palestina. L'iniziativa è promossa dall'associazione Walter Rossi che ha già inviato due vaglia attraverso 'Amici della Mezzaluna Rossa Palestinese'. "Abbiamo già mandato risorse a Gaza anche grazie al disegno che ci è stato donato da Zerocalcare - ha detto un esponente dell'associazione - adesso assieme al Presidente della comunità palestinese in Italia, capiremo se e come inviare anche generi di prima necessità".

