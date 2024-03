SVEGLIATEVI, BADANTI: L'ITALIA È PIENA DI ANZIANI MILIONARI DA SPENNARE – MARIA MALFATTI, DISCENDENTE DEL PODESTÀ DI ROVERETO VALERIANO MALFATTI, PRIMA MORIRE NEL TESTAMENTO HA LASCIATO TUTTI I SUOI AVERI, PARI A 5 MILIONI DI EURO, ALLA SUA BADANTE – I DIECI NIPOTI, RIMASTI A MANI VUOTE, HANNO SPORTO QUERELA PER CIRCONVENZIONE D’INCAPACE. È SCATTATO IL SEQUESTRO GIUDIZIARIO AI FINI CONSERVATIVI, IN ATTESA DEL RESPONSO DEI GIUDICI…

Estratto dell’articolo di “il Fatto Quotidiano”

A Rovereto, dieci nipoti restano senza eredità: 5 milioni vanno alla badante. È la volontà testamentaria di Maria Malfatti discendente del podestà della città in provincia di Trento, che avrebbe deciso di ‘premiare’ chi si è preso cura di lei per lavoro e diseredare i parenti, che hanno sporto querela per circonvenzione d’inca pace. [...]

Secondo loro, l’anziana nell’ultimo periodo di vita non era più lucida. Parente di Valeriano Malfatti che fu tra il 1886 e il 1915 podestà della città, la donna è morta nel novembre 2023, a 80 anni. Non si è mai sposata e non ha figli ed eredi diretti. I nipoti hanno scoperto di non essere gli eredi alla lettura del testamento. Ora è in corso il sequestro giudiziario ai fini conservativi, in attesa del responso dei giudici.

