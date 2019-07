ECCO COME DONATELLA VERSACE E' DIVENTATA UN’ICONA GAY – AMBASCIATRICE DI STONEWALL, LA STILISTA HA SFILATO SU UN CARRO DEL PRIDE A NEW YORK – ORMAI NON PUO’ METTERE PIEDE FUORI CASA SENZA CHE UNA DRAG QUEEN LA AVVICINI PER RINGRAZIARLA DELL’ISPIRAZIONE CHE LE OFFRE – "MIO FRATELLO GIANNI? PER LUI VIVERE LA SUA OMOSESSUALITA’ APERTAMENTE NON ERA FACILE NEGLI ANNI ’80" - E POI RIVELA CHI E' L'UOMO CHE LE HA DETTO NO E PERCHE'…- VIDEO