5 mag 2023 10:48

SVENDERE AI RICCONI STRANIERI È SEMPRE MEGLIO CHE FAR MORIRE I NOSTRI BORGHI – LA STORIA DI UNA 43ENNE AMERICANA CHE HA ACQUISTATO UNA DELLE CASE IN VENDITA A UN EURO, A SAMBUCA DI SICILIA: CON UN INVESTIMENTO DI MENO DI 300MILA EURO È RIUSCITA A TRASFORMARE UNA CATAPECCHIA ABBANDONATA IN UNA CASA DA SOGNO CON QUATTRO CAMERE DA LETTO, SPA, CAMINO E CANTINA – “I MIEI BISNONNI ERANO NATI QUI E IO PER GIOCO HO..."