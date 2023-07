IN SVEZIA C'È UN BRUTTO CLIMA PER GRETA THUNBERG! – L'ATTIVISTA È STATA CONDANNATA DAL TRIBUNALE DI MALMO PER RESISTENZA ALLA POLIZIA DURANTE UN'AZIONE DI PROTESTA. E DOVRA’ PAGARE UNA MULTA – LA SUA SGANGHERATA DIFESA: “È VERO CHE HO DISOBBEDITO A UN ORDINE DELLA POLIZIA, MA SECONDO ME SIAMO IN EMERGENZA E QUINDI LA MIA AZIONE ERA LEGITTIMA” – VIDEO

Estratto dell'articolo di www.lastampa.it

greta thunberg in tribunale 4

L'attivista svedese per il clima Greta Thunberg, accusata di resistenza alla polizia svedese durante un'azione di protesta a metà giugno, è stata condannata per aver disobbedito alle forze dell'ordine e multata. Durante l'udienza che si è tenuta al tribunale di Malmo ha spiegato: "E' vero che ero lì quel giorno e che ho ricevuto un ordine (dalla polizia, ndr) a cui non ho obbedito, ma secondo me siamo in emergenza e quindi la mia azione era legittima".

"Le leggi devono essere cambiate, non possiamo salvare il mondo rispettandole - ha aggiunto - La situazione climatica non sta migliorando, non abbiamo altra scelta che continuare ad agire, anche se dovremo affrontare queste conseguenze". [...]

greta thunberg in tribunale 3 greta thunberg in tribunale 2 greta thunberg arrestata a oslo 3 greta thunberg arrestata a oslo 2 greta thunberg arrestata a oslo 1 greta thunberg in tribunale