6 mar 2023 15:40

LA SVIZZERA NON SCHERZA: SE UN’AZIENDA DELOCALIZZA LA PRODUZIONE NON PUÒ FARSI PUBBLICITÀ CON I SIMBOLI NAZIONALI – LA “TOBLERONE” ELIMINERÀ LA FOTO DEL MONTE CERVINO DALLE CONFEZIONI DEL DOLCE PERCHÉ HA TRASFERITO PARTE DELLA PRODUZIONE IN SLOVACCHIA. SECONDO LA LEGGE SUL “MADE IN SWITZERLAND” DEL 2017 I SIMBOLI NAZIONALI NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI SE...