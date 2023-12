SVOLTA NEL CASO DELLA DONNA ACCOLTELLATA IERI ALL’AUTOGRILL SULLA A1 NEI PRESSI DI FIRENZE DA UN UOMO INCAPPUCCIATO: SI CERCA L’EX MARITO – IL SOSPETTATO HA PRECEDENTI A SUO CARICO: ACCUSE PER LESIONI PERSONALI IN AMBITO FAMILIARE E UN REGIME DI MESSA ALLA PROVA FINO A INIZIO DICEMBRE – LA 58ENNE, CHE STAVA RIENTRANDO A CASA IN PROVINCIA DI MILANO DOPO AVERE TRASCORSO IL NATALE DA ALCUNI PARENTI A CERVETERI, HA RACCONTATO ALLA POLIZIA CHE POCO TEMPO FA QUALCUNO LE AVEVA TAGLIATO TUTTE LE GOMME DELLA MACCHINA..

Estratti da il Messaggero

LA POLIZIA ALL AREA DI SERVIZIO BISENZIO EST DOPO L ACCOLTELLAMENTO DI UNA DONNA

Primo pomeriggio di ieri, area di servizio Bisenzio Est, nei pressi di Firenze. Una donna di 58 anni, insegnante di Segrate, è seduta a bordo della sua auto e aspetta le figlie appena entrate nell'autogrill. La portiera della macchina si spalanca di colpo e lei si trova di fronte un uomo incappucciato. Impugna un coltello, senza dire una parola tenta di colpirla al petto, lei si difende e lui affonda la lama nella gamba, più volte, poi fugge.

Ora è caccia all'uomo, l'ipotesi degli investigatori è che ad accoltellare l'insegnante possa essere stata una persona a lei vicina, al corrente dei suoi spostamenti. L'ex marito ha fatto perdere per il momento le proprie tracce.

Ancora da chiarire se l'uomo sia coinvolto, direttamente o meno, nella vicenda. Di certo ci sono i precedenti a suo carico, accuse per lesioni personali in ambito familiare e un regime di messa alla prova fino a inizio dicembre. E anche un episodio che ha raccontato la donna alla polizia: «Poco tempo fa qualcuno mi ha tagliato tutte le gomme della macchina». Quello che allora poteva sembrare un atto vandalico, dopo l'aggressione assume connotati ben più oscuri. Forse un avvertimento che ha preceduto un'azione violenta che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche.

L'insegnante stava rientrando a casa in provincia di Milano dopo avere trascorso il Natale da alcuni parenti a Cerveteri, la sua città di origine. In mattinata è partita in auto con le due figlie di 29 e 31 anni, direzione Segrate, e poco dopo le 14 si è fermata per una sosta nell'area di servizio tra Firenze e Prato. Lei è rimasta in auto mentre le figlie sono scese per andare all'autogrill e proprio in quella manciata di minuti l'aggressore ha colpito, approfittando dell'assenza delle sorelle che non hanno visto nulla.

