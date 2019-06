24 giu 2019 11:18

SVOLTA NELLE INDAGINI NEL CASO DELLA PICCOLA MADDIE MCCANN, SCOMPARSA IN PORTOGALLO IL 7 MAGGIO 2007 QUANDO AVEVA SOLO 3 ANNI: LA POLIZIA STA INDAGANDO SU UN PEDOFILO STRANIERO CHE ERA IN ALGARVE QUANDO LA BIMBA È SPARITA - FINORA LA POLIZIA HA SPESO QUASI 12 MILIONI DI STERLINE PER RISOLVERE IL CASO…