15 ago 2024 17:12

SVOLTA NELLE INDAGINI SULLA MORTE DI MATTHEW PERRY: DIVERSE PERSONE, TRA CUI UN MEDICO, SONO STATE ARRESTATE - LA POLIZIA STA INDAGANDO PER SCOPRIRE CHI HA FORNITO LA KETAMINA ALL'ATTORE: PER COLPA DELLA DROGA, LA STAR DI "FRIENDS" HA PERSO I SENSI ED E' ANNEGATA NELLA SUA JACUZZI, A LOS ANGELES, NELL'OTTOBRE DEL 2023 - PERRY AVEVA IN CORPO LO STESSO LIVELLO DI KETAMINA UTILIZZATO IN SALA OPERATORIA DURANTE UN'ANESTESIA GENERALE...