29 giu 2023 12:59

LA SVOLTA DI PUTIN: DOPO IL GOLPETTO DI PRIGOZHIN SI FA VEDERE IN MEZZO ALLA GENTE (SONO FIGURANTI?) – NEL SUO VIAGGIO IN DAGHESTAN, “MAD VLAD” È ANDATO INCONTRO ALLA FOLLA ADORANTE A DERBENT, CON LE RAGAZZINE CHE LO IMPLORAVANO DI FARSI UNA FOTO INSIEME: “TI SCONGIURO” – UN COMPORTAMENTO INSOLITO PER UN UOMO OSSESSIONATO DALLA SALUTE E DALLA PRIVACY. CHE SIA UN SOSIA O SOLO UNA STRATEGIA PER FARSI VEDERE AMATO? - VIDEO