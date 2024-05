Alberto Dandolo per Oggi e Dagospia

sylvie lubamba roberto vannacci 1

La candidatura al Parlamento europeo del generale Roberto Vannacci ha, come è noto, suscitato non poche polemiche.

Il militare e neo scrittore gode però della stima incondizionata di una fan d'eccezione : la showgirl di origini congolesi Sylvie Lubamba.

Leghista della prima ora, la irrequieta Lubamba segue in tutta Italia le presentazioni del discusso secondo libro del generale, "Il coraggio vince ". Ma c'è di più: tra i due è nato un grande feeling intellettuale che potrebbe trasformarsi in una vera e propria collaborazione lavorativa.

Persone molto vicine a Vannacci fanno trapelare il possibile ingresso di Sylvie in qualità di consulente nello staff di comunicazione del generale una volta eletto. Quale miglior modo per mettere a tacere le accuse di razzismo a lui rivolte se non assumere una ragazza di origine africana?

Lettera di Lubamba a Dagospia:

roberto vannacci sylvie lubamba

Caro Dago, tra me e il Generale Vannacci c’è un rapporto di enorme intesa professionale. Lo seguo ovunque nel suo tour elettorali e gli do disinteressati suggerimenti politici e affettivi. Tra noi l' intesa è molto forte. Condividiamo battaglie ideologiche ma anche la pizza nei ristoranti di Quartoggiaro. Lui è sotto attacco politico persino per me. Da cui mi dissocio e prendo le distanze. Il Generale è il nostro futuro. E ha in realtà l'Africa nascosta dentro di sé.

Con stima Sylvie Lubamba

roberto vannacci sylvie lubamba 1 sylvie lubamba roberto vannacci roberto vannacci sylvie lubamba sylvie lubamba sylvie lubamba vannacci roberto vannacci con sylvie lubamba sylvie lubamba sylvie lubamba 9 sylvie lubamba foto di bacco (2) sylvie lubamba roberto vannacci 1 sylvie lubamba 1 sylvie lubamba 3 roberto vannacci sylvie lubamba sylvie lubamba con roberto vannacci camelia vannacci con sylvie lubamba sylvie lubamba roberto vannacci schermata 2024 05 19 alle 08.29.03 sylvie lubamba con roberto vannacci sylvie lubamba roberto vannacci il profilo instagram di sylvie lubamba sylvie lubamba roberto vannacci sylvie lubamba roberto vannacci. camelia vannacci con sylvie lubamba