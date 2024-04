I T-REX? TANTO GRANDI QUANTO STUPIDI - UN NUOVO STUDIO SFATA IL MITO CHE I TYRANNOSAURUS REX POTESSERO AVERE UN'INTELLIGENZA SIMILE A QUELLA DELLE ATTUALI SCIMMIE - L'ANALISI SU ALCUNI FOSSILI HA DIMOSTRATO CHE LE DIMENSIONI DEI LORO CERVELLI ERANO STATE SOVRASTIMATE: "LA POSSIBILITÀ CHE IL T. REX FOSSE INTELLIGENTE QUANTO UN BABBUINO È TERRIFICANTE. LA NOSTRA RICERCA HA DIMOSTRATO CHE..."

(ANSA) - I T-rex erano furbi ma di certo non erano intelligenti quanto le scimmie: lo indica studio internazionale guidato da Kai Caspar, dell'Università tedesca Heinrich Heine di Düsseldorf, pubblicato sulla rivista The Anatomical Record. Alla ricerca hanno partecipato le università britanniche di Bristol e Southampton, quella canadese di Alberta e il Museo reale dell'Ontario. A sfatare il mito dell'intelligenza dei dinosauri è la nuova analisi dei fossili, dalla quale emerge che il cervello dei grandi predatori della preistoria non era così grande come si è creduto finora e che e le recenti stime sul numero dei suoi neuroni sono state esagerate.

I Tyrannosaurus rex sono forse i più iconici tra i dinosauri: enormi predatori alti fino a 6 metri e durante il periodo nel Cretaceo superiore nell'attuale Nord America. Recenti studi sui fossili avevano contribuito a costruirne l'immagine di predatori voraci e molto intelligente sulla base delle misure relative alla capacità cranica e alla stima del numero dei neuroni. Da queste ricerche emergeva in particolare che il T-rex potesse avere un'intelligenza confrontabile con quella delle attuali scimmie e che avrebbe potuto persino sviluppare la capacità di utilizzare strumenti o di trasmettere le proprie conoscenze agli altri individui.

L'esame delle tecniche utilizzate in quelle ricerche adesso ne mette in dubbio le conclusioni. Indica infatti che dimensioni del cervello dei T-rex erano state sovrastimate e con esse la stima della quantità dei neuroni. Quest'ultima inoltre, osservano gli autori della ricerca, non può essere considerata fra i parametri affidabili per misurare l'intelligenza. "La possibilità che il T. rex fosse intelligente quanto un babbuino è affascinante e terrificante, tanto da mettere in discussione la nostra visione del passato", ha detto Darren Naish, dell'Università di Southampton. "Ma il nostro studio - ha osservato - mostra come tutti i dati che abbiamo siano in contrasto con questa idea. Ne emerge invece che i T-rex erano più simili a coccodrilli giganti intelligenti, e questo è altrettanto affascinante".

