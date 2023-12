E TACI, STRONZA! – AL TEATRO MUNICIPALE DI PIACENZA, UN UOMO SULLA SESSANTINA HA MOLLATO UN CEFFONE A UNA SPETTATRICE DI 80 ANNI “PERCHÉ PARLAVA” DURANTE L’OTELLO DI VERDI – LO SCATTO DI RABBIA E’ ESPLOSO ALL’INIZIO DEL TERZO ATTO, QUANDO DESDEMONA DICE AD OTELLO LA FRASE “MI FAI PAURA”. L’ANZIANA STAVA FACENDO DEI COMMENTI CON LA VICINA DI POLTRONA E A QUEL PUNTO IL MELOMANE INTRANSIGENTE SI E’ VOLTATO E HA MOLLATO UNO SGANASSONE ALLA SIGNORA, CHE E’ SCOPPIATA A PIANGERE – E ALLA FINE DELLO SPETTACOLO...

Estratto dell’articolo di www.lastampa.it

violenza su anziani 2

Vabbé invocare il silenzio dovuto a teatro. Lamentarsi del rumore delle caramelle scartate nel momento più inopportuno. Ma al Municipale di Piacenza stavolta si è passato il segno. Un uomo sulla sessantina ha preso a schiaffi una donna di oltre ottant'anni sulle poltrone delle prime file del teatro Municipale di Piacenza dove, venerdì sera, stava andando in scena l'Otello di Giuseppe Verdi. […] è successo tutto all'inizio del terzo atto, proprio quando Desdemona dice ad Otello «Mi fai paura», perché sa di stare andando incontro al proprio drammatico destino.

L’anziana donna seduta in platea, con i capelli bianchi e accanto un bastone con cui si aiutava a camminare, stava scambiandosi impressioni con la vicina di poltrona. È a quel punto che un uomo sui sessant’anni, dalla fila davanti, seduto tra moglie e figlio, si è girato per darle uno schiaffo. In pochi, a teatro, nel buio della sala, se ne sono accorti.

violenza su anziani

L’increscioso episodio però non è sfuggito al consigliere comunale, ex presidente della Provincia e attuale presidente del conservatorio Nicolini, Massimo Trespidi, che era seduto in un palco soprastante ed è intervenuto. «Ho visto una donna piangere perché si sentiva umiliata - dice - e questo è intollerabile. Sia l’uomo, sia suo figlio ribattevano rimarcando che lei parlava durante lo spettacolo. Non hanno neppure capito la gravità del gesto». L’uomo si sarebbe poi allontanato, alla fine dello spettacolo, senza nemmeno chiedere scusa.