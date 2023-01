TALE-BANO, TALE FIGLIO! – LE RIVELAZIONI BOMBA DELL’AUTOBIOGRAFIA DEL PRINCIPE HARRY POTREBBERO CAUSARE GRAVI PROBLEMI DI SICUREZZA ALLA CASA REALE BRITANNICA: DOPO CHE IL CORONATO DISEREDATO HA DETTO DI AVER UCCISO 25 TALEBANI, SENZA PROVARE IMBARAZZO (“SONO PEZZI ELIMINATI DALLA SCACCHIERA”), IL LEADER DELL’ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA SI È INCAZZATO E PROMETTE VENDETTA – LA RISSA CON WILLIAM, CARLO CHE LO BULLIZZAVA (“MI DICEVA SPESSO ‘SAI CHI È IL TUO VERO PADRE?”) E IL MISTERO DEL LEAK: “I GIORNALISTI NON AVEVANO RICEVUTO ANTEPRIME STAMPA, MA ALCUNE LIBRERIE SPAGNOLE HANNO MESSO IN VENDITA IL LIBRO PER SBAGLIO…”

1. LEADER TALEBANO CONTRO HARRY PER FRASE SU NEMICI AFGHANI UCCISI

principe harry soldato

(ANSA) - Un importante leader talebano ha attaccato il principe Harry per come ha descritto nella sua autobiografia dal titolo 'Spare - Il minore" l'uccisione di 25 nemici quando era impiegato come pilota di Apache in Afghanistan. Anas Haqqani ha scritto sul suo profilo Twitter: "Signor Harry! Quelli che ha ucciso non erano pezzi degli scacchi, erano umani; avevano famiglie che stavano aspettando il loro ritorno".

talebani 2

Nel libro il duca di Sussex ha rivelato di aver ucciso in combattimento 25 "talebani" affermando di non considerarli "persone" ma "pezzi degli scacchi" che erano stati eliminati. Harry ha anche spiegato di non provare soddisfazione per quanto fatto ma nemmeno vergogna. Le frasi del principe hanno però sollevato polemiche anche negli ambienti militari del Regno Unito. Per il colonnello in congedo Richard Kemp, ex comandante delle truppe britanniche in Afghanistan, è particolarmente pericoloso affermare l'idea che i soldati di sua maestà vedono i loro nemici come "meno che umani", in quanto così vengono esposti a possibili attacchi durante le missioni all'estero.

2. HARRY TRA RISSE E COCAINA «HO UCCISO 25 TALEBANI MA NON ME NE VERGOGNO»

Estratto dell’articolo di Vittorio Sabadin per “il Messaggero”

abul qahar balkhi

Il principe Harry nell'autobiografia Spare confessa di avere ucciso in Afghanistan 25 talebani e di non provare alcun imbarazzo. Aggiunge anzi di non avere «pensato a loro come persone, ma come pezzi degli scacchi eliminati dalla scacchiera». È un fatto, scrive, «che non mi riempie di soddisfazione, ma neppure mi imbarazza».

Harry ha prestato servizio nella provincia di Helmand nel 2007-2008 e per alcuni mesi del 2012, prima di essere richiamato in patria dopo che un giornale australiano ne aveva rivelato la presenza in Afghanistan. L'ammissione della sua responsabilità nell'uccisione di 25 talebani mette in forte imbarazzo re Carlo III e l'istituzione monarchica, e pone nuovi gravi problemi di sicurezza per Harry e la sua famiglia in California, e per l'intera Royal Family nel Regno Unito.

LO SCONTRO

principe harry soldato 4

La leggerezza irresponsabile con la quale Harry parla del suo ruolo in Afghanistan è forse il più clamoroso aspetto dell'autobiografia, uscita ieri in Spagna. Nel libro Harry parla di uno scontro fisico con il fratello William, che lo ha aggredito e buttato a terra in una discussione su Meghan.

[…] Harry parla dei suoi problemi mentali e ammette di avere sniffato «alcune volte» cocaina quando aveva 17 anni, anche se non gli è piaciuto. Accenna anche a una battuta che suo padre gli fece, «Chissà se sei davvero mio figlio», e che tocca una questione forse alla base del suo risentimento verso Carlo. Ancora oggi si sospetta infatti, data la grande somiglianza fra i due, che Harry sia in realtà figlio di James Hewitt, amante di Diana per più di cinque anni. Hewitt ha sempre sostenuto di avere incontrato la principessa dopo la nascita di Harry, ma c'è chi ha buone ragioni per dubitarne.

IL MATRIMONIO

spare l autobiografia del principe harry

Come temeva re Carlo, Harry nel libro parla anche di Camilla e rivela di avere chiesto al padre di non sposare quella che i fratelli chiamavano «l'altra donna», rifiutando di pronunciarne il nome. Quando gli fu presentata, si comportò come se gli dovessero fare un'iniezione e pensò: «Chiudi gli occhi e non te ne accorgerai neppure». «Mi domandavo - scrive Harry - se sarebbe stata crudele con me come le matrigne malvage delle fiabe». […]

3. IL PRINCIPE HARRY RIVELA IN UN LIBRO: "IO E WILLIAM CHIEDEMMO A PAPÀ CARLO DI NON SPOSARE CAMILLA". E IL RE GLI DOMANDÒ: "DI CHI SEI FIGLIO?"

Estratto dell’articolo di Antonello Guerrera per www.repubblica.it

“William era furioso, criticava Meghan, abbiamo litigato. Allora lui mi ha preso e mi ha scaraventato a terra". Insomma, un'aggressione fisica tra fratelli, avvenuta non da bambini, ma nel 2019, ossia tre anni fa. È un estratto del nuovo attesissimo e - come si temeva - esplosivo libro del principe Harry, Spare, il minore che uscirà in tutto il mondo martedì prossimo 10 gennaio, in Italia per Mondadori. A questo punto, come già si pensava alla luce del documentario Harry & Meghan apparso su Netflix qualche settimana fa, la pace tra i due figli di re Carlo III e Lady Diana appare pressoché impossibile.

principe william e principe harry

Il leak dell'autobiografia del principe Harry

Eppure l'autobiografia Spare, che in inglese sta anche per "ruota di scorta" e che nel gergo della Royal Family sta a indicare la "riserva" dell'erede al trono, è blindatissimo fino alla data di uscita. Persino i giornalisti non hanno ricevuto in anteprima le copie stampa, come accade di norma, per le recensioni delle nuove opere. O meglio, era blindatissimo.

il principe harry e meghan markle 5

Perché nella notte tra lunedì e martedì il Guardian è riuscito a ottenere parte di una copia e in esclusiva ha pubblicato immediatamente cosa è riuscito a leggere. Ma nel corso della giornata di oggi è successo di peggio: perché alcune librerie spagnole, che avevano ricevuto le copie cartacee, hanno messo in vendita per sbaglio il libro, cinque giorni prima della sua blindatissima uscita mondiale, combinando un pasticcio colossale. Insomma, il tanto temuto "leak" è comunque avvenuto, e in maniera clamorosa.

Harry e l'aggressione di William

La prima rivelazione è proprio quella dell'aggressione che Harry avrebbe subìto da William tre anni fa, scatenata, a quanto pare, proprio da un litigio su Meghan […]

Carlo a Harry: "Sai chi è il tuo vero padre?"

talebani

Riguardo al padre Carlo, il libro contiene altri particolari eclatanti. Innanzitutto, l'attuale monarca, stando al racconto del figlio avrebbe brutalmente scherzato più volte con lui dicendo: "Sai chi è il tuo vero padre?", riferendosi ai pettegolezzi sulla relazione della madre Diana con l'ex ufficiale britannico James Hewitt. Ma soprattutto, il duca del Sussex rivela che lui e William, dopo la morte della madre, avrebbero chiesto al padre di non sposare Camilla, attuale regina consorte: "Io e Willy andammo da papà e gli dicemmo che l'avremmo accolta nella nostra famiglia. In cambio, gli chiedemmo solo di non sposarla. "Non ce n'è bisogno", fu la nostra richiesta". Ma Carlo, evidentemente, era di un'altra idea.

principe harry e meghan markle 3

La coca e i miliziani uccisi in Afghanistan

Ma le rivelazioni continuano. Harry ammette di aver fatto uso di cocaina da ragazzo e di aver ucciso 25 persone in Afghanistan dove è stato militare da ragazzo per l'esercito di sua maestà.

principe harry soldato 3 principe harry meghan markle il documentario del principe harry e meghan markle principe harry soldato 2 il daily mail e i titoli pro il principe harry e meghan markle 5 principe harry e meghan markle 1 documentario netflix principe harry e meghan markle 7 documentario netflix principe harry e meghan markle 6 samantha markle il documentario del principe harry e meghan markle 8 il primo compleanno di archie il principe harry e meghan markle 1 il principe harry e meghan markle 2 il principe harry e meghan markle 4 il principe harry e meghan markle 3 principe harry meghan markle intervista principe harry 1 intervista principe harry 2 intervista principe harry 3 intervista principe harry 4 intervista principe harry 5 intervista principe harry 6 principe harry e meghan markle 2