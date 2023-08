TALE MADRE, TALE FIGLIA – AL "TWIGA", A FORTE DEI MARMI, APPRODA LA BOMBASTICA LENI KLUM, LA FIGLIA DI FLAVIO BRIATORE E DELLA MODELLA HEIDI – LA 19ENNE STA BEN ATTENTA A NASCONDERE IL MENO POSSIBILE LE SUE GRAZIE, INDOSSANDO UNO SLIP PIÙ SOTTILE DI UN FILO INTERDENTALE E UN REGGISENO CHE FATICA A CONTENERE LE PROSPEROSE POPPE - INSIEME A LEI, IL FORTUNATISSIMO FIDANZATO: I DUE SONO STATI PIZZICATI AVVINGHIATI IN ACQUA E...

Estratto dell’articolo di Maria Giulia Comolli per “Chi”

aris rachevsky leni klum foto di chi 2

“Welcome Leni” ha fatto scrivere qualche giorno fa papà Flavio sulla torta che troneggiava nel buffet (condiviso su Instagram) allestito al Twiga per celebrare questa bella vacanza: lei è Leni Klum – nata dalla passata relazione tra Briatore e la top model Heidi Klum – e con loro c’è Nathan Falco, il figlio nato dal matrimonio tra Briatore ed Elisabetta Gregoraci. […] Leni è con il fidanzato, il giocatore di hockey Aris Rachevsky, più un gruppo di amici.

Pranzo in spiaggia al riparo dal sole e poi tutti in acqua – o almeno i ragazzi, perché Flavio resta seduto all’ombra e si accontenta di guardarli con orgoglio. In bikini, la 19enne ambassador di Dior e di Intimissimi mostra il fisico perfetto e il portamento elegante che sono in parte eredità materna, ma in parte anche frutto di tanto impegno personale («Sono grata a mia madre per quello che mi ha donato», riconosce la giovane modella che ha seguito le orme di Heidi nel mondo del fashion & beauty, «ma sto anche facendo tanto con le mie forze: studio, lavoro e viaggio da sola...»).

leni klum aris rachevsky foto di chi 7

Mostra anche la passione che la lega ad Aris, con cui in acqua scattano abbracci e baci come già era avvenuto pochi giorni prima sullo yacht di Briatore. Queste vacanze tutti insieme sono l’ulteriore dimostrazione di come problemi e mancanze del passato si siano risolti. Il riferimento è al fatto, arcinoto, che Flavio non abbia riconosciuto la paternità di Leni, nata nel 2004 qualche mese dopo la fine della sua relazione con Heidi Klum (la ragazza in seguito è stata adottata dal cantante Seal, marito di Heidi dal 2005 al 2014). […]

