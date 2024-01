6 gen 2024 16:12

TALE PADRE, TALE FIGLIA - KIM JONG UN SI È PRESENTATO DI NUOVO IN PUBBLICO CON LA FIGLIA JU AE: I DUE, PRATICAMENTE VESTITI IN MODO IDENTICO CON UNA GIACCA DI PELLE CON PELLICCIOTTO AL COLLO, HANNO VISITATO UNA FABBRICA DI VEICOLI PER IL TRASPORTO E IL LANCIO DI MISSILI BALISTICI - ORMAI NON C’È DUBBIO CHE CICCIO KIM ABBIA SCELTO LA RAGAZZINA, CHE DOVREBBE AVERE 11 O 12 ANNI, COME SUA EREDE – IL DITTATORE HA ALTRI DUE FIGLI MASCHI, MA...