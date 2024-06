TALMENTE FAKE... DA ESSERE VERA! - UNA FOTO REALE SI È CLASSIFICATA TERZA A UN CONCORSO PER IMMAGINI GENERATE CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE - L'OPERA, CHE SI CHIAMA "FLAMINGONE", REALIZZATA DAL FOTOGRAFO MILES ASTRAY, RAPPRESENTA UN FENICOTTERO SU UN PAESAGGIO MOLTO CHIARO ED È TALMENTE SURREALE CHE I GIUDICI DEL CONCORSO "1839 AWARDS" SONO STATI TRATTI IN INGANNO...

Flamingone

(ANSA) - Una foto tradizionale viene premiata ad un presitigioso concorso di immagini dominato dall'intelligenza artificiale. L'opera si chiama chiama 'Flamingone' ed è di Miles Astray, 38 anni. Il concorso in cui la foto si è classificata terza è 1839 Awards, proprio nella categoria IA. L'opera con cui il fotografo trentottenne ha vinto - come riporta The Guardian online - rappresenta un fenicottero sullo sfondo di un paesaggio chiaro.

"Ho volutamente scelto una foto così surreale che va oltre l'incredibile e che poteva essere facilmente attribuita all'intelligenza artificiale", ha dichiarato Astray. Come fa notare il Guardian, un messaggio importante in una realtà in cui è sempre più presente l'intelligenza artificiale.

COLPO DI STATO A MOSCA - FOTO CREATA DA INTELLIGENZA ARTIFICIALE 1

"L'intelligenza artificiale può già adesso produrre contenuti incredibilmente verosimili e se tali contenuti dovessero essere osservati da un occhi disattento, intere masse di pubblico verrebbero facilemente ingannate", ha sottolineato il fotografo.

"Mai come adesso abbiamo avuto la necessità di mettere in dubbio l'autenticità di foto, video e audio - ha concluso - Tutto questo è cambiato dall'oggi al domani e noi ci dovremo adattare. Mai è stato così importante mettere in discussione qualcosa. Si tratta di una responsabilità individuale che sarà più cruciale del taggare o del contrassegnare contenuti con IA".

foto dei funerali di berlusconi create da claudio riccio con l intelligenza artificiale 9 JOE BIDEN COME ZIO SAM - FOTO GENERATA CON L INTELLIGENZA ARTIFICIALE DA MIDJOURNEY foto dei funerali di berlusconi create da claudio riccio con l intelligenza artificiale 12 foto di papa francesco create dall intelligenza artificiale 6 foto dei funerali di berlusconi create da claudio riccio con l intelligenza artificiale 4 foto di papa francesco create dall intelligenza artificiale 9 le finte foto di donald trump arrestato realizzate dall'intelligenza artificiale foto di papa francesco create dall intelligenza artificiale 7 la foto fake di papa francesco con il piumino creata dall intelligenza artificiale COLPO DI STATO A MOSCA - FOTO CREATA DA INTELLIGENZA ARTIFICIALE 2 foto di papa francesco create dall intelligenza artificiale 10 foto di papa francesco create dall intelligenza artificiale 12 vladimir putin ai funerali di silvio berlusconi foto creata con l intelligenza artificiale da claudio riccio la foto creata dall ai usata da amnesty