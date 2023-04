LA TALPA DEL PENTAGONO E’ IL 21ENNE JACK TEIXEIRA, UN INFORMATICO RISERVISTA DELLA 102ESIMA DIVISIONE DEL REPARTO INTELLIGENCE DELLA GUARDIA NAZIONALE AERONAUTICA DEL MASSACHUSETTS - LAVORAVA PART-TIME NON VOLEVA DIVENTARE IL NUOVO SNOWDEN O ASSANGE: CONDIVIDEVA I FILE IN UNA CHAT DI “DISCORD” CON 25 PERSONE A CUI FACEVA DA MENTORE, DISCETTANDO DI ARMI, GUERRA E COMPLOTTI DEL GOVERNO - ERA TALMENTE IMBECILLE CHE AI MARGINI DELLE FOTO CHE PUBBLICAVA ERANO VISIBILI OGGETTI DI CASA SUA: IL TAVOLO, IL LETTO, UNA TASTIERA ROSSA, LA COLLA - UNA FIGURACCIA PER LA SICUREZZA AMERICANA: “BUCATA” DA UN PISCHELLO UN PO’ MITOMANE…

1 - L’FBI ARRESTA UN VENTUNENNE «È LUI LA TALPA DEI FILE RUBATI»

Estratto dell’articolo di V.Ma. per il “Corriere della Sera”

JACK TEIXEIRA

A identificarlo come la «talpa» dei documenti segreti del Pentagono e della Cia sono stati alcuni «compagni di chat», che hanno rivelato il suo nickname OG (Original Gangster), al sito investigativo Bellingcat e altri dettagli al Washington Post ma non il suo vero nome, perché lo ammiravano. Poi i giornalisti del New York Times […] sono risaliti alla vera identità della sospetta «talpa» dei documenti classificati diffusi sulla piattaforma Discord: lo hanno trovato attraverso il suo profilo su «Steam», un sito per l’acquisto e la condivisione di videogiochi e hanno notato anche che dettagli apparsi ai margini delle foto che aveva scattato ai documenti (per esempio il tavolo e le mattonelle) combaciavano con immagini della casa dei suoi genitori reperibili sui social.

ARRESTO DI JACK TEIXEIRA

[…] Jack Teixeira, 21 anni, riservista della 102esima divisione del reparto intelligence della Guardia nazionale aeronautica del Massachusetts. […] È […] scioccante che il responsabile di questo genere di «leak» possa essere un giovane riservista della Guardia nazionale, nonostante il fatto che lavori per la loro divisione di intelligence.

Sono militari part-time che non hanno normalmente l’autorizzazione a entrare nelle aree dove vengono tenuti i documenti classificati, dette «Scif» (Sensitive compartmented information facility). Per entrare nelle «Scif» e per avere accesso a documenti «Ts/Sci» (Top secret/Sensitive Compartmented Information) bisogna avere il nulla osta, e poi seguire particolari procedure e avere una valida ragione.

documenti classificati del pentagono diffusi online 1

Secondo il Times, Teixeira svolgeva compiti da specialista informatico: si occupava di mantenere e aggiornare i sistemi e aveva accesso al network interno del dipartimento della Difesa su cui vengono diffuse le informazioni classificate, il «Joint Worldwide Intelligence Communications System».

Solitamente i riservisti lavorano per un weekend al mese e due settimane l’anno. Perché qualcuno nella sua posizione avesse quel tipo di accesso, deve aver probabilmente ricevuto «l’ordine» di «supportare una missione attiva», il che di solito significa essere messo in servizio attivo per un certo numero di giorni.

JACK TEIXEIRA

Anche la stampa di documenti «Ts» è solitamente monitorata con attenzione, ma in virtù del suo ruolo Teixeira avrebbe avuto l’autorizzazione a farlo, secondo fonti del Washington Post . È possibile anche che alcuni documenti siano stati precedentemente stampati all’interno della «Scif» e in qualche modo non messi al sicuro in cassaforte o distrutti.

Il leak sarebbe iniziato l’anno scorso. Il Washington Post ha consultato circa 300 foto di documenti che erano stati piegati in quattro per portarli fuori e fotografarli. Per otto mesi queste foto sono circolate online su Discord senza che nessuno se ne accorgesse. […] bisognerà capire se Teixeira abbia agito o meno da solo e quale sia il movente. Ma in ogni caso, gli esperti di cybersicurezza da tempo avvertono che Discord è popolato da hacker e criminali che vi diffondono malware e informazioni rubate.

documenti classificati del pentagono diffusi online 3

2 - NOME IN CODICE «OG» IL «GURU» E GLI ADEPTI DEVOTI A DIO E ALLE ARMI

Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per il “Corriere della Sera”

Gli adolescenti appassionati di armi e di videogiochi della chat che «OG» amministrava lo ammiravano e dicevano che era una figura paterna. Uno di loro lo aveva descritto come una specie di Jason Bourne […] Jack Teixeira, 21 anni, noto online con la sigla OG — che in slang vuol dire Original Gangster — è un riservista dell’intelligence della Guardia nazionale del Massachusetts (sono militari part-time, presenti in ogni Stato). Era anche l’amministratore e il leader di un gruppo online di circa 25 persone, molti dei quali minorenni, uniti dall’amore per le armi, l’equipaggiamento militare e Dio, nato nel 2020 sulla piattaforma Discord.

JACK TEIXEIRA

[…] OG aveva detto ai compagni di chat di passare parte del giorno all’interno di una struttura dove i cellulari sono vietati e di avere annotato per ore le informazioni che ha condiviso con loro per mesi, prima di iniziare a diffonderne le foto. Il gruppo, chiamato «Thug Shaker Central», era accessibile solo su invito. Era un rifugio per adolescenti che si erano ritrovati chiusi in casa durante la pandemia; si aiutavano a vicenda anche in momenti di depressione.

documenti classificati del pentagono diffusi online 4

Di indole conservatrice ma non particolarmente interessati alla geopolitica, condividevano insulti e meme razzisti, guardavano film e pregavano insieme. Ma OG li istruiva anche sull’attualità e su presunte operazioni governative segrete. […] «È cristiano, contro la guerra, voleva solo tenere informati i suoi amici», dice qualcuno. […] resta una figura diversa da Assange o Snowden: ha condiviso i file in un piccolo gruppo privato.

La stanza del server dove li pubblicava si chiamava «bear-vs-pig» (orso contro maiale), in riferimento ai russi e agli ucraini, il che indicherebbe che non parteggiava per nessuno dei due. Parlava spesso delle «ingerenze» del governo americano e diceva che l’intelligence tiene i cittadini all’oscuro su tutto, incluse «verità terribili». Accusava l’esercito di essere manipolato dall’élite politica e disse di essere pentito di essersi arruolato.

JACK TEIXEIRA

Secondo lui, per esempio, il governo sapeva che un suprematista bianco avrebbe ucciso dieci clienti neri di un supermercato di Buffalo, già prima che accadesse nel maggio 2022, ma l’aveva lasciato fare per ottenere più fondi federali. In un video visto dal Washington Post , OG appare in un poligono di tiro, con occhiali protettivi e paraorecchie: spara con un grosso fucile gridando insulti razzisti e antisemiti.

Il leak sarebbe iniziato l’anno scorso: i documenti sono oltre 300. Per tutto l’inverno OG li avrebbe pubblicati ogni settimana: all’inizio erano trascrizioni di file. Traduceva i contenuti dal gergo, spiegando per esempio che «noforn» significa che non dovevano essere condivisi con stranieri. Eppure sapeva che nel gruppo c’erano stranieri, inclusi russi e ucraini (erano i più interessati). Alla fine dell’anno, arrabbiato perché troppi «allievi» non prestavano attenzione ai suoi post, ha cominciato a pubblicare foto, più d’impatto, ma che implicavano più rischi.

JACK TEIXEIRA

Ai margini sono visibili oggetti della sua casa: il tavolo, il letto, una tastiera rossa, la colla. Solo il 5 aprile, dopo che uno degli adolescenti del gruppo ha pubblicato alcuni di quei documenti su un altro server di Discord e poi sono arrivati su Telegram e Twitter, i giornalisti se ne sono accorti. […]

documenti top secret trafugati al pentagono