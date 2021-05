IL TAMPONE ORA SI COMPRA PURE NEI SUPERMERCATI - POTETE ACQUISTARE I TEST ANTIGENICI MENTRE FATE LA SPESA: MASSIMO TRE A SCONTRINO, SI UTILIZZA DA SOLI A CASA E IL RISULTATO ARRIVA IN 10-15 MINUTI - DALLA COOP ALL’ESSELUNGA, IL KIT CHE SI TROVA SUGLI SCAFFALI È DEL TUTTO SIMILE A QUELLO CHE VIENE EFFETTUATO IN FARMACIA...

Sugli scaffali dei supermercati arriva anche il tampone antigenico, in vendita come è già avvenuto per i prodotti per la sanificazione e le mascherine. Andando a fare la spesa sarà quindi possibile comprare il tampone antigenico da utilizzare poi da soli a casa. Massimo 3 tamponi a scontrino e risultato in 10-15 minuti.

In quali supermercati si può comprare il tampone antigenico

Come riporta Il Corriere della Sera il tampone antigenico si può comprare nei supermercati Coop. In Toscana per esempio, alla Unicoop di Firenze, i kit sono in vendita già da alcuni giorni. Il limite massimo di acquisto di 3 pezzi per scontrino è previsto anche da Esselunga dove si possono acquistare sia gli autotest sierologici Covid-19 sia tamponi rapidi antigenici.

Dalla Coop all’Esselunga, il kit in vendita al supermercato è un tampone nasale del tutto simile a quello che viene effettuato in farmacia. È necessario inserire il tampone nel naso e poi sottoporlo a un reagente per avere nel giro di pochi minuti una diagnosi di negativo o non negativo. Il test antigenico rileva l’infezione in corso e il risultato si ottiene in 10-15 minuti.

Anche nei centri Esselunga

Nella newsletter di Esselunga è specificato ai clienti che, attualmente, i self test sierologici non sono disponibili nei negozi laESSE e nei negozi Esselunga di Milano viale Papiniano, viale Piave, viale Tibaldi; di via Manfredini a Piacenza; di via Verdi a Parma; di via Gentile a Montecatini; di via Milanesi a Firenze. Nei negozi di Coop Alleanza 3.0, invece, sono in vendita autotest sierologici Covid-19 esclusivamente nei Corner Salute.

