TANA LIBERA TETTE! - AVVISATE VICTORIA DEI MANESKIN E LA FERRAGNI: PRESTO POTRANNO TOGLIERE LE PECETTE AI CAPEZZOLI! FACEBOOK E INSTAGRAM POTREBBERO FINALMENTE ELIMINARE L'ASSURDA CENSURA DELLE IMMAGINI DI AREOLE - DOPO ANNI DI LOTTA DEL MOVIMENTO "#FREETHENIPPLE", SOSTENUTO DA MILEY CYRUS, JENNIFER ANISTON E RIHANNA, CI VOLEVANO DEI TRANS PER CONVINCERE I SOCIAL ALLA SVOLTA: LA DECISIONE ARRIVEREBBE INFATTI DOPO IL RICORSO DI UNA COPPIA AMERICANA, CHE SI È VISTA RIMUOVERE UN POST SULLA MASTECTOMIA AL SENO

Estratto dell'articolo di Anna Lombardi per www.repubblica.it

Capezzoli “liberi” su Facebook e Instagram […] Presto, si spera, non ci sarà più alcuna censura sulle immagini di seni nudi femminili. Almeno così suggerisce l'Oversight Board di Meta, il comitato di controllo che vigila sui contenuti dei suoi social.

La guerra contro la censura dei capezzoli, ha d'altronde una lunga storia. E inizia con un documentario datato 2014 intitolato proprio Free The Nipple, liberate i capezzoli, realizzato dalla regista americana Lina Esco. […] All'epoca la campagna divenne rapidamente virale: diffondendosi nei campus universitari col sostegno pure di star come Miley Cyrus, Jennifer Aniston, Rihanna e molte altre. […]

Ora la nuova "rivoluzione" arriva appunto dall'Oversight Board di Meta– il comitato di controllo formato da studiosi, politici, giornalisti e analisti vari che consiglia all’azienda sulle politiche da intraprendere […] Che in un’opinione diffusa martedì ha raccomandato alla società “madre” di Facebook e Instagram di cambiare gli stardard comunitari per ciò che riguarda la nudità degli adulti.

[…] La raccomandazione arriva infatti dopo il ricorso di una coppia trans e non binaria americana, contro la censura di due loro post riguardanti la mastectomia al seno - l’asportazione delle mammelle - di una di loro. Messaggi serissimi, dove si affrontava nelle didascalie la spinosa questione dell'assistenza sanitaria ai trans, spiegando che stavano raccogliendo fondi per sostenere i costi dell’intervento.

Eppur rimossi per aver "violato gli standard della community". Quel prima e dopo mostrato negli scatti ha però svelato tutta l’ipocrisia della censura. E la discriminazione tra capezzoli femminili e maschili. Il soggetto della foto in questione infatti, è stata costretta a nascondere i suoi capezzoli femminili prima della transizione: libera di esporli dopo l'operazione. Una contraddizione che ha spinto il comitato a ribaltatare la decisione di Meta di rimuovere i loro post su Instagram. Ammettendo pure di avere regole "poco chiare" in materia di capezzoli. […]