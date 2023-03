TANA LIBERA TETTE! - BERLINO AUTORIZZA IL TOPLESS NELLE PISCINE PUBBLICHE! - LA SVOLTA È ARRIVATA DOPO UNA DENUNCIA PER DISCRIMINAZIONE, PRESENTATA DA UNA DONNA A CUI NON ERA STATO PERMESSO DI TOGLIERSI LA PARTE SUPERIORE DEL BIKINI, IN UNA PISCINA DELLA CAPITALE TEDESCA - L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO: "LA DECISIONE STABILISCE PARI DIRITTI PER TUTTI I BERLINESI, MASCHI, FEMMINE O NON BINARI…"

Estratto da www.repubblica.it

Topless libero per tutti nelle piscine pubbliche di Berlino. Lo ha reso noto il governo dello Stato della capitale tedesca. Le nuove regole […] seguono una denuncia per discriminazione presentata da una donna a cui non era stato permesso di restare in topless in una piscina di Berlino. […] In reazione alla denuncia e al coinvolgimento del difensore civico nel caso, la Berliner Baederbetriebe, che gestisce le piscine pubbliche della città, ha deciso di cambiare le sue regole sull'abbigliamento, afferma la nota.

"L'ufficio del difensore civico accoglie con grande favore la decisione della Baederbetriebe, perché stabilisce pari diritti per tutti i berlinesi, maschi, femmine o non binari, e perché crea anche certezza giuridica per il personale della Baederbetriebe", ha affermato Doris Liebscher, a capo dell'ufficio del difensore civico. […]

Berlino è nota per essere una città molto liberale in quanto a costumi. Ci sono per esempio aree per nudisti anche nel parco del Tiergarten e sulle spiagge del lago Wannsee. E le piscine, in Germania ma anche altrove in Europa, sono diventate negli anni dei luoghi di scontro di civiltà. […]

