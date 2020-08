TANA PEL REY! – LA CASA REALE SPAGNOLA CONFERMA: JUAN CARLOS SI TROVA NEGLI EMIRATI ARABI UNITI E “INTENDE RESTARCI”! – QUEL FURBACCHIONE DEL RE EMERITO È SCAPPATO PER EVITARE GUAI E SI STA “NASCONDENDO” IN UNA SUITE DELL’EMIRATES PALACE DI ABU DHABI – I CONTI IN SVIZZERA, LE SOCIETÀ OFFSHORE, IL TESORO NASCOSTO E I 65 MILIONI INTESTATI ALL’AMANTE…

SPAGNA: CASA REALE CONFERMA, JUAN CARLOS È NEGLI EMIRATI

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Il re emerito di Spagna, Juan Carlos, si trova negli Emirati Arabi Uniti. Lo ha confermato la casa reale spagnola, comunicando che il sovrano vi è giunto lo scorso 3 agosto, lo stesso giorno in cui dal palazzo della Zarzuela era stata resa pubblica l'intenzione di lasciare la Spagna e prendere residenza in un altro Paese, per facilitare il compito del re, suo figlio, Felipe VI. E per il momento Juan Carlos intende rimanere negli Emirati, si precisa. Lo riferisce l'agenzia Efe.

Da subito sulla stampa spagnola si erano rincorse voci sul possibile approdo del re emerito, dalla Repubblica Dominicana, al Portogallo e in fine ad Abu Dhabi.

L’ANNUNCIO DEL RE EMERITO DI SPAGNA: ABBANDONERÀ IL PAESE DOPO GLI SCANDALI SEMPRE PIÙ IMBARAZZANTI SUI CONTI IN SVIZZERA E LE SOCIETÀ OFFSHORE. SEMPRE MEGLIO ANDARSENE CHE ESSERE CACCIATO - IL TESORO NASCOSTO E IL CONTO DA 65 MILIONI INTESTATO ALL’AMANTE, LA PRINCIPESSA TEDESCA CORINNA ZU SAYN-WITTGENSTEIN

