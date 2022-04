4 apr 2022 12:11

TANA PER LA SPIA! - L’INTELLIGENCE UCRAINA HA DIFFUSO IN RETE I DATI PERSONALI DI OLTRE 600 UFFICIALI CHE RISULTEREBBERO IN FORZA ALL’FSB, I SERVIZI SEGRETI RUSSI - LA LUNGA LISTA INCLUDE NOMI E COGNOMI, LUOGO E DATA DI NASCITA, INDIRIZZO, NUMERO DI TELEFONO, SIM CARD A DISPOSIZIONE, NUMERO DI TARGA DELLE AUTO DI PROPRIETÀ, RIFERIMENTI DEL PASSAPORTO - UNO DI QUESTI AGENTI AVREBBE UN ACCOUNT SU SKYPE DAL NOME “JAMESBOND007”