26 gen 2023 09:03

TANK YOU - BIDEN ANNUNCIA L'INVIO IN UCRAINA DI 31 CARRI ARMATI M1 ABRAMS MA PER AVERLI OPERATIVI SUL CAMPO DI BATTAGLIA SERVIRANNO MESI - LA LOGISTICA NECESSARIA PER IL TRASPORTO E L’ADDESTRAMENTO DILATA I TEMPI: SI TRATTA QUINDI DI RENDERLI FUNZIONALI NON TANTO ALLA PROBABILE OFFENSIVA DI PRIMAVERA DELLA RUSSIA E NEMMENO PER LA "CONTROFFENSIVA UCRAINA", QUANTO PER IRROBUSTIRE LA SICUREZZA IN UNA SECONDA FASE, SOPRATTUTTO SE LA GUERRA DOVESSE ESTENDERSI FINO ALLA FINE DELL'ANNO - I "LEOPARD 2" MESSI A DISPOSIZIONE DELLA GERMANIA ARRIVERANNO ENTRO FINE MARZO E ALTRI 50 FRA MAGGIO E DICEMBRE...