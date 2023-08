TANTA VOGLIA DI ESCOBAR – È GUERRA TRA GLI EREDI DI PABLO ESCOBAR, CHE NON VEDONO L’ORA DI METTERE LE MANI SUI CIMELI DEL RE DEI NARCOTRAFFICANTI, CONSERVATI FINO AL 10 LUGLIO IN UNA SORTA DI MUSEO A MEDELLIN – IL FRATELLO DI PABLO, ROBERTO RITIENE CHE SPETTI TUTTO A LUI, MA SUO FIGLIO NICOLAS RIVENDICA DI ESSERE STATO IL NIPOTE PREDILETTO: TRA I DUE NON CORRE BUON SANGUE E SAREBBERO ANCHE VOLATE MINACCE DI MORTE...

Estratto dell'articolo di Guido Olimpo per www.corriere.it

pablo escobar

È lotta aperta nella famiglia di Pablo Escobar, defunto re della droga colombiana. Ma non è una faida di clan per questioni di droga. No, di mezzo ci sono i «souvenir» appartenuti al trafficante ucciso nel dicembre del 1993 in un conflitto a fuoco. Il nipote del boss, Nicolas, 53 anni, ha rivelato al Daily Telegraph di aver ricevuto minacce di morte da suo padre, Roberto, detto anche El Osito.

Motivo della contesa? Chi ha diritto a possedere oggetti di valore appartenuti al boss e conservati fino al 10 luglio in una sorta di museo a Medellin, città simbolo. L’edificio è stato smantellato su ordine delle autorità in quanto non sarebbe stato in regola ma anche perché dicono che il sindaco fosse stufo di uno show permanente dedicato al criminale. […]

L’eredità Escobar è ampia, nell’elenco compaiono una moto Harley Davidson, un’arma appartenuta ad Al Capone, un jet ski, abiti costosi, quadri, fotografie personali, vecchie auto, […]

LAS CASA MUSEO DI PABLO ESCOBAR A MEDELLIN.

Una volta «cancellato» l’edificio tutto quello che era all’interno è rimasto nelle mani di Roberto, il fratello di Pablo. E lui ha subito messo in chiaro chi dovesse gestire il potenziale «tesoretto”.

Nicolas, in pessimi rapporti con il padre, ha reagito sostenendo di essere il nipote prediletto del gangster ed ha portato avanti le sue ragioni. La lite è così diventata più intensa. Con avvertimenti pesanti, in stile cartello, affidati ai familiari.

LAS CASA MUSEO DI PABLO ESCOBAR A MEDELLIN.

«Se vado a casa di mio padre – è la versione di Nicolas affidata ai media – rischio di essere ucciso perché lui ha dato ordine ai suoi uomini di farlo. Lo ha detto in modo chiaro a mia sorella». […]

LAS CASA MUSEO DI PABLO ESCOBAR A MEDELLIN.

roberto escobar narcos tour 4 LAS CASA MUSEO DI PABLO ESCOBAR A MEDELLIN. LAS CASA MUSEO DI PABLO ESCOBAR A MEDELLIN. narcos tour 1 LAS CASA MUSEO DI PABLO ESCOBAR A MEDELLIN. LAS CASA MUSEO DI PABLO ESCOBAR A MEDELLIN. LAS CASA MUSEO DI PABLO ESCOBAR A MEDELLIN.