Estratto dell’articolo di Valerio Palmieri per “Chi”

Tenera è la notte per Stefano De Martino. Dopo che Belen Rodriguez ha ufficializzato la relazione con Elio Lorenzoni, ecco il conduttore, per la prima volta, con una nuova fiamma, Martina. Vanno a cena insieme in un nuovo ristorante di Milano, Sogni, e poi si dirigono dritti a casa di Stefano. È giovedì sera, e la ragazza uscirà solo il mattino seguente.

È la prima volta che vediamo De Martino andare a cena con una donna che non sia Belen e tornare a casa con lei per trascorrere la notte insieme. Qualcosa è cambiato. In questi anni, infatti, De Martino ha avuto dei flirt, quando non era legato a Belen, ma non era mai stato immortalato in modo inequivocabile come nelle immagini che vedete. Forse ha abbassato le difese, forse questa ragazza gli interessa veramente. Di certo c’è che con Belen è finita, ed entrambi hanno voltato pagina.

In queste pagine vediamo anche De Martino in barca a Napoli, nel weekend, con una ballerina, Giulia Spalletta, fidanzata con il coreografo di Stefano, Andrea Larossa, anche lui presente. La coppia ha lavorato con Stefano in tour e Giulia è anche nel corpo di ballo di Boomerissima, il programma di Alessia Marcuzzi. Erano entrambi con lui per una giornata di relax, quindi.

In questo momento, nel radar del conduttore, c’è solo Martina. Una ragazza che non ha a che fare con il mondo dello spettacolo, e questo è un altro indizio importante. […] In questi anni Stefano è cresciuto molto televisivamente, grazie al suo senso dell’umorismo e alla sua velocità, alla capacità di capire in fretta come si fa e di piacere a tutti.

Belen è stata la prima a credere in lui, a capire il suo talento, anche se questo lo avrebbe emancipato e li avrebbe potuti allontanare. E anche il talent scout per eccellenza, Claudio Cecchetto, ha indicato De Martino come uno dei possibili conduttori di Sanremo, in futuro. […]

