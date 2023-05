E TANTI SALUTI ALLA CONCORRENZA - I TASSISTI ROMANI DIVENTANO ANCORA DI PIÙ UNA CASTA: ORA LA LICENZA POTRÀ ESSERE “TRAMANDATA” DA PADRE IN FIGLIO – LA NUOVA DELIBERA DEL CAMPIDOGLIO PREVEDE CHE, QUANDO UN TASSISTA MORIRÀ O NON RIUSCIRÀ A GUIDARE PERCHÈ MALATO, LA LICENZA POTRÀ ESSERE CEDUTA COME EREDITÀ A UN FAMILIARE OPPURE A UNA TERZA PERSONA. MEJO DELLA CASA REALE INGLESE...

Estratto dell’articolo di Fer. M. Mag. per “il Messaggero”

Sanzioni più efficaci, un adeguamento delle tariffe legato all'Istat e quindi più rapido, accesso gratuito allo 060609 e, soprattutto, la possibilità di non perdere, nell'ambito della famiglia, la licenza in caso di morte prematura del familiare.

Sono queste le principali novità approvate ieri in Assemblea capitolina nella riforma del Regolamento comunale del Trasporto pubblico non di linea ovvero la norma che disciplina i taxi e i noleggi con conducente (Ncc).

Il voto del Consiglio comunale è arrivato all'unanimità di tutte le forze politiche, un po' una novità nel panorama politico cittadino dove voti simili sono una rarità. […]

«Nel nuovo testo sono state inserite delle norme grazie alle quali potremo definire i turni tramite un'apposita piattaforma web: questo nuovo modello permetterà all'amministrazione di garantire un numero più consistente di vetture nei momenti di picco della domanda.

Tra le altre novità, un iter più agevole per la trasferibilità delle licenze e la gratuità, per i tassisti, del servizio "Chiama Taxi 060609" che diventerà un importante strumento per operatori, cittadini e turisti anche perché sarà integrato con tutte le nuove tecnologie applicate alla mobilità, tra cui la MaaS, Mobility as a Service».

Ad illustrare la delibera in Aula è stato il presidente della commissione Mobilità, Giovanni Zannola (Pd). La gratuità dell'accesso allo 060609 è importante, ha spiegato, «perché in futuro con un'applicazione unica si potrà accedere a tutti i servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea, e sharing. Consentire al mondo del taxi e degli Ncc di accedere gratis a questo servizio non solo ci permette di aumentare l'offerta pubblica ma anche di aumentare il parco delle vetture che garantiranno la mobilità per i disabili».

[…] Soddisfazione è stata espressa anche dai consiglieri della Lista Civica Gualtieri, Giorgio Trabucco ed Elisabetta Lancellotti: «Dopo un proficuo lavoro tra commissione Mobilità, Assessorato e le diverse associazioni di categoria il nuovo Regolamento apporta delle modifiche importanti soprattutto per quanto riguarda le indicazioni in caso di malattia o morte dei titolari di licenza, con un iter semplificato e più agevole per la trasferibilità della licenza, anche in caso di erede minorenne.

Nel precedente Regolamento, nel caso di improvvisa e grave invalidità del titolare si perdeva la licenza, mentre con le nuove indicazioni si dà la possibilità di cederla in eredità, sia se l'erede è minorenne ma anche, in caso di non disponibilità momentanea o definitiva di eredi, di darla a terzi. Lo stesso discorso vale in caso di morte del titolare di licenza, con delle tempistiche e delle modalità di azione che sono ora ben delineate nel Regolamento».

