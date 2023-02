21 feb 2023 09:05

E TANTI SALUTI ALLE LEGGI DELLA FISICA – UN CAMION RIMANE INCASTRATO IN VERTICALE SOTTO UN PONTE NELLA STRADA PER VITTORIA, IN PROVINCIA DI RAGUSA. L’INCIDENTE È “INSPIEGABILE” SOLO ALL’APPARENZA: IN REALTÀ IL VEICOLO ERA SPENTO E SI TROVAVA SOPRA UN CARRO ATTREZZI DIRETTO IN UN’OFFICINA. L’AUTISTA DEL CAMION NON HA CALCOLATO BENE IL CARICO CHE TRASPORTAVA E… - VIDEO