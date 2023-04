E TANTI SALUTI ALLO ZIO TOM (FORD) – LO STILISTA, CHE LO SCORSO AUTUNNO AVEVA ANNUNCIATO IL RITIRO E INCASSATO 2,8 MILIARDI DI DOLLARI PER LA BENDITA DEL IL SUO BRAND A ESTÉE LAUDER, “REGALA” AI FAN L’ULTIMA COLLEZIONE SU INSTAGRAM – GLI ABITI POSTATI SUI SOCIAL, PENSATI PER L’AUTUNNO-INVERNO 2023, SONO LA RIVISITAZIONE DEI CAPI ICONICI DELLO STILISTA. UN ESEMPIO? L’ABITO DA SERA BIANCO CHE GWINETH PALTROW INDOSSÒ AGLI OSCAR 2012 - VIDEO

Estratto dell’articolo di Daniela Mastromattei per “Libero quotidiano”

Mentre Renzo Rosso, fondatore di Diesel, fa lezione di etica con «attenzione alla tecnologia, alla sostenibilità e cura del sociale», agli studenti della Luiss di Roma, riprendendo Steve Jobs, quando dice «abbiate fame», Tom Ford abbandona. Il suo ritiro dalle scene era stato annunciato lo scorso autunno con la vendita del brand Tom Ford al gruppo Estée Lauder (un affare da 2,8 miliardi di dollari).

Ma ora l’addio sembra davvero ufficiale per lo stilista texano, che con gli occhiali a mascherina ha cambiato i codici della moda degli ultimi 30 anni, che pone fine alla direzione creativa del brand con il suo nome. E saluta i fan lanciando su Instagram la “collezione finale” che ha tutta l’aria di una lettera d’addio.

In una campagna fotografata da Steven Klein, modelle come Joan Smalls, Karen Elson, Karlie Kloss e Amber Valletta, che hanno lavorato con lui dal debutto dell’etichetta nel 2010, posano in cubi di cristallo mentre lo stilista, vestito in abito scuro, camicia bianca e occhiali da sole, passa in rassegna, ripreso di spalle o alzando occasionalmente una mano come a dare una indicazione.

Pensata per l’autunno-inverno 2023 la collezione rivisita alcuni dei capi iconici disegnati da Ford negli ultimi 13 anni: l’abito da sera bianco che Gwineth Paltrow indossò agli Oscar 2012, il corpetto-corazza rosa shocking con cui Zendaya fece furore nel 2020 ai Critics Choice Awards. Lo smoking, il leopardo mixato al jeans, il “little black dress” di pizzo e velluto. Frange, serpente. […]

In sintesi: animalier, glitter, oro e rosso, tailleur e mini dress, sfrontati vestiti da party e creazioni da red carpet, ma anche la sobrietà del nero, del pizzo e del velluto nei look più drammatici. Così Tom Ford sceglie di raccontarsi nell’ultima collezione, dove fa da regista dietro alle top model, in una “gabbia” di vetro e luci al neon.

