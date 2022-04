TANTO DIGIUNARE PER NULLA: LA DIETA INTERMITTENTE NON SERVE! - IL PRIMO STUDIO SU LARGA SCALA HA SCOPERTO CHE LIMITARE LA PROPRIA ALIMENTAZIONE A UN PERIODO COMPRESO TRA LE SEI E LE OTTO ORE AL GIORNO NON PORTA NESSUN BENEFICIO - A INFLUIRE SULL'EVENTUALE DIMAGRIMENTO E' SOLO IL REGIME ALIMENTARE SEGUITO - MA SECONDO ALTRI ESPERTI "PER ALCUNE PERSONE FUNZIONA"

Dagotraduzione dal New York Times

L'idea alla base della dieta è piuttosto allettante: limita la tua alimentazione a un periodo compreso tra le sei e le otto ore al giorno, durante le quali puoi mangiare quello che vuoi.

Gli studi sui topi sembravano supportare la cosiddetta dieta a tempo limitato, una forma della popolare dieta a digiuno intermittente. Piccoli studi su persone con obesità hanno suggerito che potesse aiutare a perdere peso.

Ma ora, un rigoroso studio di un anno in cui le persone hanno seguito una dieta ipocalorica tra le 8:00 e le 16:00 o hanno consumato lo stesso numero di calorie in qualsiasi momento durante il giorno non è riuscito a trovare nel regime alimentare alcun effetto.

La conclusione, ha affermato il dottor Ethan Weiss, ricercatore dietetico presso l'Università della California, San Francisco: «Non c'è alcun vantaggio nel mangiare in una finestra temporale stretta».

Lo studio, pubblicato mercoledì sul New England Journal of Medicine, è stato condotto da ricercatori della Southern Medical University di Guangzhou, in Cina, e ha incluso 139 persone con obesità. Le donne mangiavano da 1.200 a 1.500 calorie al giorno e gli uomini da 1.500 a 1.800 calorie al giorno. Per garantire la conformità, ai partecipanti è stato richiesto di fotografare ogni pezzetto di cibo che mangiavano e di tenere dei diari alimentari.

Entrambi i gruppi hanno perso peso - una media tra 6 a 8 chili - ma non c'è stata alcuna differenza significativa nella quantità di peso perso con nessuna delle strategie dietetiche. Inoltre, non ci sono state differenze significative tra i gruppi nelle misure di circonferenza della vita, grasso corporeo e massa corporea magra.

Gli scienziati inoltre non hanno riscontrato differenze in fattori di rischio come i livelli di glucosio nel sangue, la sensibilità all'insulina, i lipidi nel sangue o la pressione sanguigna.

«Questi risultati indicano che la restrizione dell'apporto calorico spiega la maggior parte degli effetti benefici osservati con il regime alimentare limitato nel tempo», hanno concluso il dott. Weiss e i suoi colleghi.

Il nuovo studio non è il primo a testare un'alimentazione limitata nel tempo, ma gli studi precedenti spesso erano più piccoli, di durata più breve e senza gruppi di controllo. Quella ricerca tendeva a concludere che le persone perdevano peso mangiando solo durante un periodo di tempo limitato durante il giorno.

Lo stesso dottor Weiss era un sostenitore del mangiare a tempo limitato e ha raccontato che per sette anni aveva mangiato solo tra mezzogiorno e le 20:00.

In una ricerca precedente, lui e i suoi colleghi hanno chiesto ad alcuni dei 116 partecipanti adulti di assumere tre pasti al giorno, con spuntini se avevano fame, e ad altri è stato chiesto di mangiare quello che volevano tra mezzogiorno e le 20:00. I partecipanti hanno perso una piccola quantità di peso - una media di 900 grammi nel gruppo che mangiava a tempo limitato e 600 grammi nel gruppo di controllo, una differenza che non era statisticamente significativa.

In un'intervista, il dottor Weiss ha ricordato che non riusciva a credere ai risultati. Ha chiesto agli statistici di analizzare i dati quattro volte, finché non gli hanno detto che un ulteriore lavoro non avrebbe cambiato i risultati.

«Ero un devoto», ha detto. «Questa è stata una cosa difficile da accettare».

Quell'esperimento è durato solo 12 settimane. Ma sembra che anche uno studio di un anno non sia riuscito a trovare un vantaggio nel mangiare a tempo limitato.

Il dottor Christopher Gardner, direttore degli studi sulla nutrizione presso lo Stanford Prevention Research Center, ha affermato che non sarebbe sorpreso se il mangiare a tempo limitato funzionasse comunque in alcune occasioni.

«Quasi ogni tipo di dieta là fuori funziona per alcune persone», ha detto. «Ma il vantaggio supportato da questa nuova ricerca è che, se sottoposto a uno studio adeguatamente progettato e condotto - un'indagine scientifica – la strategia non è più utile della semplice riduzione dell'apporto calorico giornaliero per la perdita di peso e per i fattori di salute».

Gli esperti di perdita di peso hanno affermato che è improbabile che le diete a tempo limitato scompaiano. «Non abbiamo ancora una risposta chiara» sul fatto che la strategia aiuti le persone a perdere peso, ha affermato Courtney Peterson, ricercatrice dell'Università dell'Alabama a Birmingham che studia l'alimentazione a tempo limitato.

Sospetta che la dieta possa giovare alle persone limitando il numero di calorie che hanno l'opportunità di consumare ogni giorno. «Abbiamo solo bisogno di fare studi più ampi», ha detto il dottor Peterson.

Il Dr. Louis J. Aronne, direttore del Comprehensive Weight Control Center presso la Weill Cornell Medicine di New York, ha affermato che, nella sua esperienza, alcune persone che hanno problemi con le diete per il conteggio delle calorie riescono meglio se gli viene detto semplicemente di mangiare solo durante un periodo di tempo limitato ogni giorno.

«Anche se questo approccio non ha dimostrato di essere migliore, non sembra essere peggiore» del conteggio delle calorie, ha detto. «Offre ai pazienti più opzioni per il successo».

L'ipotesi alla base del consumo limitato di tempo è che i geni circadiani che si ritiene aumentino il metabolismo vengano attivatidurante le ore diurne, ha affermato la dott.ssa Caroline Apovian, co-direttore del Center for Weight Management and Wellness al Brigham and Women's Hospital di Boston.

Ai ricercatori vorrebbe chiedere: «Se mangi un po' troppo durante le ore diurne, sei più in grado di bruciare quelle calorie piuttosto che immagazzinarle?». La dottoressa Apovian ha detto che vorrebbe vedere uno studio che confrontasse un gruppo di soggetti che mangiano troppo tutto il giorno con un gruppo di soggetti che mangiano troppo a tempo limitato. Ha detto che raccomanderebbe comunque ai pazienti di mangiare a tempo limitato, ha detto, anche se «non abbiamo prove».

Il dottor Weiss ha affermato di essere stato convinto dal suo stesso studio e ha affermato che i nuovi dati hanno rafforzato la sua convinzione che mangiare a tempo limitato non offre alcun beneficio.

«Ho iniziato a fare colazione», ha detto. «La mia famiglia dice che sono molto più gentile».