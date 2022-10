17 ott 2022 19:27

TANTO PER PARLER – KANYE WEST POTRÀ CONTINUARE A SPARARE LE SUE CAGATE SUI SOCIAL: LO SVALVOLONE, DOPO ESSERE STATO BANNATO DA TWITTER E INSTAGRAM, HA ANNUNCIATO CHE COMPRERÀ PARLER, IL SOCIAL NETWORK DELLA DESTRA AMERICANA. DOPO GLI EBREI, A ESSERE PRESO DI MIRA È GEORGE FLOYD CHE PER WEST NON È STATO UCCISO DAI POLIZIOTTI, MA È MORTO PER ABUSO DI DROGHE… (CHIAMATE UNO BRAVO) VIDEO