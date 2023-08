LA TANTO STROMBAZZATA OFFENSIVA UCRAINA ARRANCA – LE TRUPPE DI KIEV NON SFONDANO, ANZI: NELLA ZONA DI KUPIANSK, FUORI DAI CONFINI DEL DONBASS, SONO COSTRETTE AD EVACUARE I CIVILI, MENTRE I BOMBARDAMENTI RUSSI SI FANNO SEMPRE PIÙ INTENSI – PER DISSIMULARE, CONTINUANO LE INCURSIONI CON DRONI IN TERRITORIO RUSSO. OGGI È STATO ABBATTUTO UN ALTRO VELIVOLO – L’ATTACCO RUSSO DI IERI A ZAPORIZHZHIA HA COLPITO UN HOTEL USATO ANCHE DA FUNZIONARI ONU...

GUERRA IN UCRAINA - ZELENSKY VS PUTIN - MEME BY GIAN BOY

SINDACO DI MOSCA, 'ABBATTUTO UN DRONE SULLA CITTÀ'

(ANSA) - La difesa aerea russa ha abbattuto un drone su Mosca, i cui detriti sono caduti sull'argine di Karamyshevskaya: lo ha detto il sindaco, Sergey Sobyanin, citato dalla Tass. Secondo l'esercito russo si è trattato di un drone ucraino. "È stato fatto un tentativo di far volare un drone sopra la città. Le difese aeree lo hanno distrutto. I detriti sono caduti nella zona dell'argine di Karamyshevskaya, nessuno è rimasto ferito. Non ci sono state nemmeno gravi distruzioni. I servizi di emergenza stanno lavorando sul posto", ha affermato Sobyanin. Dopo l'abbattimento del drone, riporta Rbc-Ucraina, l'aeroporto di Vnukovo è stato riaperto.

guerra in ucraina 3

Oggi "è stato sventato un tentativo del regime di Kiev di compiere un attacco terroristico con un veicolo aereo senza pilota contro una struttura a Mosca", ha dichiarato il ministero della Difesa russo, confermando che non ci sono stati danni o vittime in seguito alla caduta dei detriti del drone.

A ZAPORIZHZHIA COLPITO UN HOTEL USATO DA FUNZIONARI ONU'

(ANSA) - L'attacco missilistico russo di ieri sulla città di Zaporizhzhia che ha causato un morto e almeno 16 feriti, ha colpito un hotel che veniva spesso usato dal personale delle Nazioni Unite e dagli operatori delle ong; lo ha detto la coordinatrice umanitaria dell'Onu in Ucraina, Denise Brown, come riporta la Reuters sul suo sito. In una email inviata all'agenzia di stampa Brown si è detta "sconcertata" dall'attacco all'hotel Reikartz sul fiume Dnipro.

droni attaccano mosca 30 maggio 2023 18

"Sono sconcertata dalla notizia che un hotel spesso utilizzato dal personale delle Nazioni Unite e dai nostri colleghi delle ong che sostengono le persone colpite dalla guerra sia stato colpito da un attacco russo a Zaporizhzhia", ha dichiarato Brown nella email. "Ho soggiornato in questo albergo ogni volta che ho visitato Zaporizhzhia", ha aggiunto. "Il numero di attacchi indiscriminati che hanno danneggiato infrastrutture civili e ucciso e ferito civili ha raggiunto un livello incredibile", ha sottolineato la funzionaria, citata questa volta dal Kyiv Independent: "E sono una violazione del diritto umanitario internazionale". Brown ha inoltre chiesto alla Russia di "cessare immediatamente gli attacchi indiscriminati contro l'Ucraina". L'Onu ha usato l'hotel come base per l'evacuazione dei civili dall'acciaieria Azovstal di Mariupol nel maggio del 2022.

meme putin medvedev su zelensky a sanremo

MOSCA, A ZAPORIZHIZHIA COLPITO CENTRO MERCENARI STRANIERI

(ANSA) - Il ministero della Difesa di Mosca ha affermato che vicino a Zaporizhzhia le forze russe hanno distrutto in un bombardamento un centro di raccolta di mercenari stranieri. Lo riferisce l'agenzia Tass. Ieri un raid russo ha colpito un hotel della città, spesso usato dal personale dell'Onu e delle ong. Nell'attacco è morta una persona, altre 16 sono rimaste ferite.

I RUSSI AVANZANO, EVACUAZIONI A NORD-EST

Estratto dell’articolo di Lorenzo Cremonesi per il “Corriere della Sera”

guerra in ucraina 2

Bloccati sulla difensiva invece di avanzare. La novità preoccupante per gli ucraini è che, secondo i loro piani, in questi giorni avrebbero dovuto liberare nuovi territori, ma si trovano più o meno fermi sulle posizioni di partenza e nella zona di Kupiansk sono addirittura costretti ad evacuare i civili come nei primi tempi dell’invasione russa.

Da ieri le fanterie ucraine stanno setacciando 37 tra villaggi e piccoli nuclei urbani per convincere circa 12.000 abitanti a sfollare nei centri di accoglienza nelle regioni del centro-ovest. […] I bombardamenti russi si stanno facendo sempre più intensi. [...]

[…] La realtà sul campo resta che, almeno per ora, gli ucraini sono in difficoltà. La loro controffensiva, aiutata dalle armi Nato, aveva iniziato timidamente a scaldare i motori ai primi di giugno. E da allora le aree liberate si limitano a poche centinaia di chilometri quadrati. Il meglio delle difese russe, disseminate di campi minati e assicurate da bunker protetti da artiglierie pesanti e aviazione, è ancora intatto; come del resto sembra non siano ancora entrate in azione buona parte delle riserve ucraine.

GAME OF DRONES - BY EMILIANO CARLI

L’attacco russo su Kupiansk rappresenta un problema per i comandi di Kiev. I russi minacciano una zona strategicamente importante. La direttiva della loro avanzata sbugiarda ancora una volta nei fatti le dichiarazioni di Putin e rivela le sue reali intenzioni di conquistare l’intera Ucraina, se appena Kiev alzasse le braccia.

La città, che prima della guerra aveva circa 25.000 abitanti ridotti oggi a meno di un terzo, si trova infatti ben al di fuori dei confini del Donbass. Era stata occupata già nel marzo 2022 dalle colonne corazzate russe, che dal Donbass miravano a Kharkiv per poi puntare su Kiev. In settembre gli ucraini erano però riusciti a liberarla nel corso dell’operazione che permise anche di aprire la zona della provinciale verso Izium, Lyman e Sloviansk.

missili russi su un condominio di zaporizhzhia 1

Messo con le spalle al muro dalla ritirata delle sue truppe, il presidente russo aveva detto di volere limitare le operazioni al Donbass, oltre che alle altre regioni di Zaporizhzhia e del Kherson. Ma adesso la mossa russa costringe gli ucraini a distogliere uomini e mezzi dalle zone di operazioni specie nelle zone meridionali. I piani della controffensiva rischiano di rimanere pregiudicati. Sul fronte più ampio della guerra, ieri i russi hanno dichiarato l’abbattimento di 11 droni nemici sulla Crimea e 2 verso Mosca. Due aeroporti della capitale sono stati temporaneamente fermati. Le bombe russe hanno colpito ancora Zaporizhzhia causando un morto e 9 feriti.

Ucraini fermano russi a Kupiansk