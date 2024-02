5 feb 2024 10:51

TANTO TUMORE PER NULLA - BUFERA SULL'INFLUENCER INDIANA POONAM PANDEY: SULLA SUA PAGINA INSTAGRAM ERA STATO PUBBLICATO UN COMUNICATO CHE ANNUNCIAVA LA SUA MORTE "PER UN TUMORE AL COLLO DELL'UTERO", MA IL GIORNO DOPO SI E' SCOPERTO CHE ERA FALSO: ERA UNA TROVATA PER SENSIBILIZZARE IL PUBBLICO SULLA MALATTIA - A FINIRE NEL MIRINO DELLA CRITICA NON È SOLTANTO LA 32ENNE, ACCUSATA DI AVER USATO LA MALATTIA PER OTTENERE VISIBILITA', MA ANCHE I MEDIA, CHE HANNO RIPORTATO LA NOTIZIA SENZA VERIFICARLA… - VIDEO